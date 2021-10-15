Лидер повержен. Заря U-19 деклассировала сверстников из Шахтера

В матче 11-го тура молодежного первенства зафиксирован сенсационный результат.
Лидер чемпионата, «Шахтер» U-19, который до этого выиграл 10 матчей из 10, был разгромлен сверстниками из «Зари».
Отметим, что луганчане до этого занимали седьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Украины U-19. 11-й тур
«Шахтер» U-19 – «Заря» U-19 – 0:6
Голы: Нагнойный (7), Гильерме (58), Смиян (61), Козик автогол (65), Фарина автогол (89), Легостаев (90).
Источник — Sport.ua
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