Лидер повержен. Заря U-19 деклассировала сверстников из Шахтера

Луганчане нанесли сокрушительный разгром донецкому клубу

  • 15.10.2021 12:56
  • 1279 просмотров
  • 10 комментариев
Лидер повержен. Заря U-19 деклассировала сверстников из Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

В матче 11-го тура молодежного первенства зафиксирован сенсационный результат.
 
Лидер чемпионата, «Шахтер» U-19, который до этого выиграл 10 матчей из 10, был разгромлен сверстниками из «Зари».
 
Отметим, что луганчане до этого занимали седьмое место в турнирной таблице.
 
Чемпионат Украины U-19. 11-й тур 

«Шахтер» U-19 – «Заря» U-19 – 0:6
Голы: Нагнойный (7), Гильерме (58), Смиян (61), Козик автогол (65), Фарина автогол (89), Легостаев (90).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 15.10.2021 13:15
    +1
    Вот бы так основа сегодня
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 13:14
    +1
    Yurenc, 15.10.2021 13:12
    Вау - що это было, самая перспективная молодежь кротов и такой попандос. Позорище столетия.
    у тебя какое-то больное восприятие действительности. хоть по твоей аватарке заметно что ты не очень здоров.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 13:00
    +1
    омайгуднес, на главную новость!!!
    Ссылка
    Yurenc
    online
    Yurenc, 15.10.2021 13:26
    0
    zepofriends, 15.10.2021 13:14
    у тебя какое-то больное восприятие действительности. хоть по твоей аватарке заметно что ты не очень здоров.
    Ты сепарскаяя мразь - что тебе аватарка не нравится. Застрелись поддонок.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 15.10.2021 13:22
    0
    Днонецкие рахиты две штуки сами себе положили
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 15.10.2021 13:17
    0
    какая боль....
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 13:16
    0
    JohnDoe, 15.10.2021 13:14
    На контору играли?
    мне кажется на уровне ю-19 вообще всё возможно, никакой сенсации не вижу.
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    Michel
    online
    Michel, 15.10.2021 13:15
    0
    ... случайность..
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    JohnDoe
    JohnDoe, 15.10.2021 13:14
    0
    На контору играли?
    Ссылка
    UgandaMan
    online
    UgandaMan, 15.10.2021 13:14
    0
    Сколько лет фотографии с заставки?
    Ссылка
    Yurenc
    online
    Yurenc, 15.10.2021 13:12
    -2
    Вау - що это было, самая перспективная молодежь кротов и такой попандос. Позорище столетия.
    Ссылка
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