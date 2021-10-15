Саленко назвал лучшего украинского футболиста после Шевченко

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко назвал лучшего футболиста Украины после Шевченко, а также лучшего тренера в своей карьере.



«Лучший украинский нападающий после великого Андрея Шевченко, на мой взгляд, – это Артем Милевский.



Что касается самого сильного тренера, под руководством которого мне доводилось работать, то я назову Валерия Васильевича Лобановского. Хотя я и работал с тренерами, которые приводили сборные к званию чемпионов мира. Но Лобановский поднял на вершину не одну команду «Динамо», – сказал Саленко.



Отметим, что Олега Саленко во время карьеры в «Валенсии» тренировал Карлос Алберто Паррейра, который перед этим с Бразилией выиграл ЧМ-1994.

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