Саленко назвал лучшего украинского футболиста после Шевченко

Как ни странно, но это Артем Милевский

  • 15.10.2021 11:19
  • 1118 просмотров
  • 0 комментариев
Саленко назвал лучшего украинского футболиста после Шевченко
© 1927.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко назвал лучшего футболиста Украины после Шевченко, а также лучшего тренера в своей карьере. 
 
«Лучший украинский нападающий после великого Андрея Шевченко, на мой взгляд, – это Артем Милевский. 
 
Что касается самого сильного тренера, под руководством которого мне доводилось работать, то я назову Валерия Васильевича Лобановского. Хотя я и работал с тренерами, которые приводили сборные к званию чемпионов мира. Но Лобановский поднял на вершину не одну команду «Динамо», – сказал Саленко. 
 
Отметим, что Олега Саленко во время карьеры в «Валенсии» тренировал Карлос Алберто Паррейра, который перед этим с Бразилией выиграл ЧМ-1994.

Читайте также: Саленко рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в Испании

Источник — FanDay

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности