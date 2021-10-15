Саленко рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в Испании

Бывший игрок «Динамо» позволял себе многое

  • 15.10.2021 10:26
  • 1701 просмотр
  • 3 комментария
Саленко рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в Испании
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко, рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в «Валенсии».
 
- Любимый бренд пива?
- Hoegaarden.
 
- Сколько кружек пива максимум выпивали за день?
- После игры можно больше выпить. В Испании я выпивал по 4-5 кружек. Водитель автобуса уже знал и оставлял мне холодные баночки пива. Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления», – сказал экс-футболист.
 
Отметим, что в составе «Валенсии» Саленко провел 29 матчей и забил 9 голов.

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Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.10.2021 10:33
    +3
    "Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления" Какие-то делирийные бредни. Не может алкоголь помогать в восстановлении в принципе. Забухать можно только если на неделю вперед не будет никакой физической активности.
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    Vadya
    online
    Vadya, 15.10.2021 10:55
    +2
    По лицу видно, до сих пор восстанавливается!))))
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    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 15.10.2021 10:39
    +1
    Да он и сейчас не отошел этой привычки, посмотрите на его лицо и фигуру, а его безсвязная речь только подтверждает, что перед нами конченный алконавт, пропивший свой талант...
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