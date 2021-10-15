Саленко рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в Испании

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко, рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в «Валенсии».
- Любимый бренд пива?
- Hoegaarden.
- Сколько кружек пива максимум выпивали за день?
- После игры можно больше выпить. В Испании я выпивал по 4-5 кружек. Водитель автобуса уже знал и оставлял мне холодные баночки пива. Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления», – сказал экс-футболист.
Отметим, что в составе «Валенсии» Саленко провел 29 матчей и забил 9 голов.
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Источник — FanDay
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