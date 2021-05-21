САЛЕНКО: «В нашем понимании употребление алкоголя – это до потери сознания»

Бывший футболист – об алкоголе в спорте

  • 21.05.2021 11:08
  • 1624 просмотра
  • 6 комментариев
САЛЕНКО: «В нашем понимании употребление алкоголя – это до потери сознания»
© 1927.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший украинский футболист Олег Саленко рассказал об культуре употреблении алкоголя в разные годы и в разных странах. 
 
«Употреблять алкоголь – это одно, а употреблять алкоголь после матча – другое. Это обычное дело. В понимании украинских и русских употребление алкоголя – это до потери сознания. Это понятие осталось после СССР. Но это не так.
 
В Испании перед матчами стоит вино, пожалуйста, наливай. Выпил 200 граммов и иди играй себе. Это совсем другое дело. Там нет такого, что если есть вино, то обязательно нужно его все выпить. Это у нас такая психология. У нас понятие употребление алкоголя – это оп и все.
 
Почему футболисты употребляют алкоголь? Команда собирается после матча. Все знают, что до матча – нельзя. Сейчас это не скрывают – алкоголь можно увидеть и в раздевалке сборной Украины. А в наше время Лобановский не мог зайти в душевую, потому что там всегда стояло пиво», – сказал Саленко.

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Источник — Sportarena

(9 голосов)

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Комментарии
    vok_vok
    online
      vok_vok, 21.05.2021 12:07
    0
    Вживання алкоголю - смерть розуму і фізиці. доведено чемпіонами. Казочки про помірне вживання алкоголю - для любителів випити. Іншого не дано.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 21.05.2021 12:05
    0
    Ну и рожа..
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 21.05.2021 12:04
    0
    Всё правильно, у нас в Украине употреблять алкоголь для 99 процентов населения-это нажраться до поросячего визга, или как в старом анекдоте "ребёнку 150 грамм водки с утра не помешает",у нас не понимают, что бокальчик вина или пару кружек пива-это нормально, или до игры, или после
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 21.05.2021 11:58
    +1
    А в твому : Можна випити літр , ну два , але навіщо напиватись )))
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    A0Va
    online
      A0Va, 21.05.2021 11:22
    +1
    Помню как поляки и финны ужирались до поросячего визга на просторах УССР.
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    valdemar84
    online
      valdemar84, 21.05.2021 11:18
    +2
    Ава в тему))).
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    valdemar84
    online
      valdemar84, 21.05.2021 11:18
    +2
    Ава в тему))).
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    romario1501
    online
      romario1501, 21.05.2021 11:58
    +1
    А в твому : Можна випити літр , ну два , але навіщо напиватись )))
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 21.05.2021 11:22
    +1
    Помню как поляки и финны ужирались до поросячего визга на просторах УССР.
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 21.05.2021 12:07
    0
    Вживання алкоголю - смерть розуму і фізиці. доведено чемпіонами. Казочки про помірне вживання алкоголю - для любителів випити. Іншого не дано.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 21.05.2021 12:05
    0
    Ну и рожа..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 12:04
    0
    Всё правильно, у нас в Украине употреблять алкоголь для 99 процентов населения-это нажраться до поросячего визга, или как в старом анекдоте "ребёнку 150 грамм водки с утра не помешает",у нас не понимают, что бокальчик вина или пару кружек пива-это нормально, или до игры, или после
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