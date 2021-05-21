САЛЕНКО: «В нашем понимании употребление алкоголя – это до потери сознания»

Бывший украинский футболист Олег Саленко рассказал об культуре употреблении алкоголя в разные годы и в разных странах.



«Употреблять алкоголь – это одно, а употреблять алкоголь после матча – другое. Это обычное дело. В понимании украинских и русских употребление алкоголя – это до потери сознания. Это понятие осталось после СССР. Но это не так.



В Испании перед матчами стоит вино, пожалуйста, наливай. Выпил 200 граммов и иди играй себе. Это совсем другое дело. Там нет такого, что если есть вино, то обязательно нужно его все выпить. Это у нас такая психология. У нас понятие употребление алкоголя – это оп и все.



Почему футболисты употребляют алкоголь? Команда собирается после матча. Все знают, что до матча – нельзя. Сейчас это не скрывают – алкоголь можно увидеть и в раздевалке сборной Украины. А в наше время Лобановский не мог зайти в душевую, потому что там всегда стояло пиво», – сказал Саленко.

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