Худжамов рассказал, почему спивались футболисты Динамо

Виноваты не только игроки

  • 20.05.2021 14:00
  • 3279 просмотров
  • 1 комментарий
Худжамов рассказал, почему спивались футболисты Динамо
© Футбол 1/2/3. Рустам Худжамов

Экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Рустам Худжамов рассказал, почему молодые футболисты злоупотребляли алкоголем и нарушали режим.
 
- Ребята из «Динамо-2» рассказывали, что у них были хорошие зарплаты, нормальная жизнь. И они все равно нарывались, приползалы на тренировку, приходили под утро. Для чего это делать?
- Те ребята, которые такое делали, они жили на олимпийской базе в академии Яковенко. У них было 5 тренировок в день, иногда шесть. Их выпускали в город на 2 часа в воскресенье. Для ребят, которым было 14-16 лет - это катастрофа. По сути, они сидели как в тюрьме. Целый год они не видели родителей, были полностью закрыты.
 
Когда они вырвались, им дали деньги, и они увидели, какая жизнь в Киеве ночью, у них сорвало крышу. Я видел людей, которые прыгали с балкона. Завтра игра, а они через лес в такси и поехали.

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Источник — Sportarena

(9 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.05.2021 14:35
    0
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.05.2021 14:35
    0
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Ссылка
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