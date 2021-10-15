Не дожала. Козлова проиграла Бренгл в четвертьфинале турнира ITF в США

Катерина уступила в трех сетах американке, сеяной 3-й в Ранчо-Санта-Фе

  • 15.10.2021 23:35
  • 142 просмотра
  • 3 комментария
Не дожала. Козлова проиграла Бренгл в четвертьфинале турнира ITF в США
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA 136) проиграла матч 1/4 финала хардового турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

Украинка не сумела одолеть Мэдисон Бренгл из США (WTA 88), сеяную под третьим номером. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в трех партиях.

В третьем сете Козлова вела 4:0, но не сумела дожать соперницу и 6 геймов подряд проиграла.

ITF W60. Ранчо-Санта-Фе (США)

Женщины. 1/4 финала

Мэдисон Бренгл (США) [3] – Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:1, 6:4

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Senior
    online
    Senior, 15.10.2021 23:47
    0
    Spectra, 15.10.2021 23:46
    Ой, господе походу Кате, в топ-100 не вернутся, в 3 сете вести 4-0, потом 4-2, 40-0 сломатся психологически и все отдать, именно наши часто отдают выигранные матчи и это очень печально, но и фиг с ним, дальше по сетки была бы Петерсон она бы над Катей хорошо бы поиздевалась!
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    Senior
    online
    Senior, 15.10.2021 23:47
    0
    Незрозуміло що там трапилось.. В 3-му сеті Катя вела 4:0, а потім 6 (!) геймів підряд програла.. Це пипець просто
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    Spectra
    Spectra, 15.10.2021 23:46
    0
    Ой, господе походу Кате, в топ-100 не вернутся, в 3 сете вести 4-0, потом 4-2, 40-0 сломатся психологически и все отдать, именно наши часто отдают выигранные матчи и это очень печально, но и фиг с ним, дальше по сетки была бы Петерсон она бы над Катей хорошо бы поиздевалась!
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