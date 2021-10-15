Не дожала. Козлова проиграла Бренгл в четвертьфинале турнира ITF в США

Украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA 136) проиграла матч 1/4 финала хардового турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
Украинка не сумела одолеть Мэдисон Бренгл из США (WTA 88), сеяную под третьим номером. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в трех партиях.
В третьем сете Козлова вела 4:0, но не сумела дожать соперницу и 6 геймов подряд проиграла.
ITF W60. Ранчо-Санта-Фе (США)
Женщины. 1/4 финала
Мэдисон Бренгл (США) [3] – Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:1, 6:4
Источник — Sport.ua
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