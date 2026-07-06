ITF06 июля 2026, 15:28 |
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
06 июля 2026, 15:28 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 6 до 12 июля
W100 Ашаффенбург (Германия – грунт), Sanlucar Ladies Open Supported by Edeca Stenger – Internationale Bayerische Meisterschaften
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W50 Корроюш (Португалия – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мирослава Медведева – Полина Исакова (Украина, 16) – 6:2, 7:2
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Бузэу (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристиана Тодони (Румыния, 8) – София Криворучко (Украина) – 6:3, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – Ирина Фетекэу (Румыния, уайлд-кард) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Франческа Паче (Италия) и Дарья Есыпчук (Украина, 3) – Алесия Бряз (Румыния) и Кристиана Тодони (Румыния) – ТВА
W35 Дон Бенито (Испания – ковер), X Torneo Internacional De Tenis Femenino Ciudad de Don Benito
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Алеся Рева (Украина. 3) – Лаура Рабаско (Испания) – 6:1, 6:0
Третий круг
- Алеся Рева (Украина. 3) – Худит Эрнандес (Испания, 14) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Зузанна Павликовска (Польша) – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Ранчо Санта Фе (Калифорния, США – хард), Social Pro Seris At RSF
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Юлия Жытельная (Украина. 6) – Ариана Моррис (США, уайлд-кард) – 06.07, не ранее 21:30
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Наталия Клыс (Польша) – Мария Емшанова (Украина, 10) – 6:3, 3:6, 10:5
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
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