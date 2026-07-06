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ITF
06 июля 2026, 15:29 |
74
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.07

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

06 июля 2026, 15:29 |
74
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.07
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 6 до 12 июля.

М25 Кассель (Германия – грунт), Glinicke Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА

М25 Рода де Барра (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Михаил Ковалев (Украина) – Иньиго Вильякампа (Испания, уайлд-кард) – 0:6, 2:6
  • Артем Мухтаруллин (Украина) – Шиям Саилеш (Индия) – 7:5, 6:2
  • Антон Марченко (Украина) – Ноа Регас (Испания) – 1:6, 0:2 RET

Второй круг

  • Тэ Ригеле (Китай, 2) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:1, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вадим Урсу (Украина, 7) – Люка Пулен (Франция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Энрике Койяр (Испания) и Уго Гарсия (Испания) – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина, 2) – 06.07, не ранее 17:00

М15 Лодзь (Польша – грунт), Lodz Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Матеуш Число (Польша) – Константин Мантач (Украина) – 6:3, 3:6, 4:10
  • Семен Агинский (Украина) – Якуб Вртилка (Чехия) – 4:6, 4:6

Второй круг

  • Алан Боярски (Польша, 1) – Константин Мантач (Украина) – 6:2, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
  • ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

М15 Бухарест (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дмитрий Втерковский (Украина) – Влад Данку (Румыния) – 6:2, 6:1

Второй круг

  • Дмитрий Втерковский (Украина) – Эсса Кабазард (Кувейт, 10) – 06.07

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА –Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Андреа Паолини (Италия, 6) – Василий Макаренко (Украина) – 6:2, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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