ITF06 июля 2026, 15:29 |
74
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.07
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
06 июля 2026, 15:29 |
74
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 6 до 12 июля.
М25 Кассель (Германия – грунт), Glinicke Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
М25 Рода де Барра (Испания – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Михаил Ковалев (Украина) – Иньиго Вильякампа (Испания, уайлд-кард) – 0:6, 2:6
- Артем Мухтаруллин (Украина) – Шиям Саилеш (Индия) – 7:5, 6:2
- Антон Марченко (Украина) – Ноа Регас (Испания) – 1:6, 0:2 RET
Второй круг
- Тэ Ригеле (Китай, 2) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:1, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Вадим Урсу (Украина, 7) – Люка Пулен (Франция) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Энрике Койяр (Испания) и Уго Гарсия (Испания) – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина, 2) – 06.07, не ранее 17:00
М15 Лодзь (Польша – грунт), Lodz Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Матеуш Число (Польша) – Константин Мантач (Украина) – 6:3, 3:6, 4:10
- Семен Агинский (Украина) – Якуб Вртилка (Чехия) – 4:6, 4:6
Второй круг
- Алан Боярски (Польша, 1) – Константин Мантач (Украина) – 6:2, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
- ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
М15 Бухарест (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Влад Данку (Румыния) – 6:2, 6:1
Второй круг
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Эсса Кабазард (Кувейт, 10) – 06.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА –Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Андреа Паолини (Италия, 6) – Василий Макаренко (Украина) – 6:2, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 июля 2026, 07:57 3
Марта посетила студию Tennis Channel после выхода в 4-й раунд Уимблдона
Бокс | 06 июля 2026, 04:24 8
Independent – о поединке в Гизе
Хоккей | 06.07.2026, 13:34
Футбол | 06.07.2026, 07:07
Бокс | 06.07.2026, 03:23
Комментарии 0
Популярные новости
05.07.2026, 08:55
05.07.2026, 10:02 3
06.07.2026, 07:23 2
06.07.2026, 06:15 1
04.07.2026, 08:25 3
05.07.2026, 06:25 7
04.07.2026, 09:09 3