ФЕРНАНДО: «Празднование первого гола? Теперь всегда буду так отмечать»

Бразильский форвард Фернандо прокомментировал победу над «Зарей»

  • 15.10.2021 21:00
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ФЕРНАНДО: «Празднование первого гола? Теперь всегда буду так отмечать»
© Футбол 1. Фернандо

Бразильский форвард «Шахтера» Фернандо прокомментировал победу над «Зарей» (6:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Празднование первого гола? Мы заранее это обговорили. Теперь всегда будем так отмечать голы, но иногда забываем об этом. Было классное празднование.

Мы знали, что матч будет сложным. Этот соперник никогда не дается нам просто. Тем не менее, смогли взять верх с самого начала. И это плоды нашей работы. Мы усердно трудились в течение недели. Счастлив, что смог забить, счастлив от результата. И хочу поздравить всю команду, которая не снизила интенсивность до последнего.

Де Дзерби говорил, что соперник непростой. Объяснил нам, как они играют. Мы старались лучшим образом разобрать соперника. Пересмотрели много их игровых моментов, изучили, выработали стратегию ,и вот результат.

Меня расстраивает ситуация с Траоре, это очень важный для нас игрок, которого будет не хватать. Жуниор Мораес потихоньку возвращается, он уже на финальной прямой восстановления. Дентиньо также потихоньку возвращается. Я не чувствую себя прямо главным ответственным за голы. Очень важно играть, как ты умеешь, усердно работать. Всей команде.

Сегодня появилась возможность и я забил 2 мяча. Если есть малейшая возможность играть, я всегда готов, всегда буду настраиваться. У меня есть полное доверие со стороны тренера, и это для меня самое главное».

Видео первого гола Фернандо в ворота «Зари»

Источник — Футбол 1/2/3

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