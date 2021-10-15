УЕФА изменит правило офсайда из-за скандального гола Мбаппе в финале ЛН

Продолжаются обсуждения скандального решения арбитра засчитать гол Килиана Мбаппе, что привело к победе Франции над Испанией (2:1) в недавнем финале Лиги наций.

Засчитанный гол отменить нельзя, но споры могут иметь последствия для футбола в будущем. В УЕФА решили внести изменения в правила вне игры, хотя гол Мбаппе был законным в соответствии с действующими правилами офсайда.

Роберто Розетти, президент судейского комитета УЕФА. «Судья финала Лиги наций Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующих правилах и его официальной интерпретации, потому что игрок намеренно вмешался, коснувшись мяча, в то время как соперник не вмешивался в игру. Но этот случай показывает нам, что нынешнее толкование закона, похоже, противоречит духу самого закона. УЕФА считает, что есть способы улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с целями закона о положении вне игры и духом игры».

Предлагаемые поправки будут обсуждаться на следующем ежегодном заседании IFAB 25 ноября. А уже 27 октября члены комиссии IFAB встретятся для рассмотрения ряда предложений, касающихся изменений в правилах игры. Среди них будет правило офсайда, правило игры рукой и изменение правила, которое гласит, что вратарь должен находиться хотя бы частью одной ноги на линии ворот при выполнении 11-метрового удара.

Окончательное решение об изменении правила офсайда будет принято в марте. Другой вопрос, который предстоит обсудить, заключается в том, сохранить ли пять замен или вернуться к трем. Также функционеры изучат, следует ли утверждать использование VAR в менее известных соревнованиях, таких как женская лига в Испании.

Тонкое правило. Стало известно, почему засчитан гол Мбаппе из офсайда