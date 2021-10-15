УЕФА изменит правило офсайда из-за скандального гола Мбаппе в финале ЛН

Предлагаемые поправки будут обсуждаться на заседании IFAB 25 ноября

  • 15.10.2021 21:19
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  • 4 комментария
УЕФА изменит правило офсайда из-за скандального гола Мбаппе в финале ЛН
© Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжаются обсуждения скандального решения арбитра засчитать гол Килиана Мбаппе, что привело к победе Франции над Испанией (2:1) в недавнем финале Лиги наций.

Засчитанный гол отменить нельзя, но споры могут иметь последствия для футбола в будущем. В УЕФА решили внести изменения в правила вне игры, хотя гол Мбаппе был законным в соответствии с действующими правилами офсайда.

Роберто Розетти, президент судейского комитета УЕФА. «Судья финала Лиги наций Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующих правилах и его официальной интерпретации, потому что игрок намеренно вмешался, коснувшись мяча, в то время как соперник не вмешивался в игру. Но этот случай показывает нам, что нынешнее толкование закона, похоже, противоречит духу самого закона. УЕФА считает, что есть способы улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с целями закона о положении вне игры и духом игры».

Предлагаемые поправки будут обсуждаться на следующем ежегодном заседании IFAB 25 ноября. А уже 27 октября члены комиссии IFAB встретятся для рассмотрения ряда предложений, касающихся изменений в правилах игры. Среди них будет правило офсайда, правило игры рукой и изменение правила, которое гласит, что вратарь должен находиться хотя бы частью одной ноги на линии ворот при выполнении 11-метрового удара.

Окончательное решение об изменении правила офсайда будет принято в марте. Другой вопрос, который предстоит обсудить, заключается в том, сохранить ли пять замен или вернуться к трем. Также функционеры изучат, следует ли утверждать использование VAR в менее известных соревнованиях, таких как женская лига в Испании.

Тонкое правило. Стало известно, почему засчитан гол Мбаппе из офсайда

Источник — AS

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Istm
    online
    Istm, 15.10.2021 21:55
    +3
    По офсайдам - можливо слід повернутись до "класичного" трактування: є хоч один гравець атаки за останнім захисником в момент передачі - фіксувати офсайд. Без усяких "пасивних" офсайдів і незалежно від рикошетів. "Пасивних" офсайдів не існує.
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    Andrey111
    online
    Andrey111, 15.10.2021 21:50
    +3
    Теперь после каждого гола правила будут менять?
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    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 15.10.2021 22:25 (изменен)
    +1
    Если кто не знает - подскажу. Чиновники ФИФА попридумывали разных дополнений к Правилам игры в футбол в десятки раз больше, чем сами Правила, любое подожение из них можно трактовать двояко.Помните, как Колина пытался обьяснять журналистам, что судьи поступили правильно в совершенно одинаковых ситуациях на поле, только один арбитр назначил пеналь, а другой не назначил. Все эти поправки и рекомендации по Правилам, не более чем легальная отмазка арбитрам, когда они принимают ошибочные решения, не более того. А победный гол забитый французами в финале Лиги наций - верх цинизма и издевательство над футболом.По всей вероятности, нашлись люди, которые намекнули зажравшимся чиновникам ФИФА, что пора заканчивать этот беспредел в области футбольных правил...
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    Istm
    online
    Istm, 15.10.2021 21:52
    +1
    5 замін - зберегти. Можливість суттєво освіжити склад додає видовищності.
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