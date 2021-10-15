СКРИПНИК: «Рвется там, где тонко. Вернидуб и Назарина получили травмы»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник дал пресс-конференцию после поражения от «Шахтера» (1:6) в матче 11-го тура УПЛ:

– Добрый вечер. В принципе, комментировать нечего. Мы играем от матча к матчу. Ротация происходит вынужденная: если какие-то футболисты вылетают по разным причинам, это сразу на нас сказывается. На ресурсах, которые есть у нас в игровом плане, сразу отражается, рвется там, где тонко. Особенно это касается линии обороны. Сегодня Виталик Вернидуб опять получил мышечную травму. Надеемся, что у Егора Назарины все не так сильно, как оно смотрится на данный момент. Сейчас это трудно описать – колено есть колено. Буквально через неделю еще одна игра, еврокубки… Ребят можно понять – все удрученные. «Шахтер» с победой: класс есть класс. А нам остается только смотреть на свои силы. Мы не ждем ни от кого подарков. Будем бороться за то, что мы можем, вот и все.

– Будь у вас возможность переиграть этот матч, что бы вы изменили?

– У нас было две недели или 10 дней паузы. Мы готовились досконально, хотели играть агрессивно, что у нас, бывало, получалось, и накрывать в высокой зоне. Мы понимали, как «Шахтер» выходит, но индивидуальный класс футболистов соперника сегодня сделал большую разницу. Я ничего не стал бы переигрывать. Здесь дело случая. Первый гол: попади правильно – и выбил мяч, но чиркнул – и выход один на один. Все эти нюансы сегодня сыграли против нас. У нас был хороший момент при счете 1:0, когда мы накрыли в чужой штрафной, Шахаб пробивал, но не попал. За такие моменты с такими соперниками цепляешься – и потом чуть увереннее себя чувствуешь. Мы не проигрывали «Шахтеру» четыре последних матча в УПЛ. А на этот раз «Шахтер» с победой и желаем удачи во вторник. А мы готовимся дальше.

– Почему мы не увидели в заявке Кочергина? В прошлом сезоне «Заря» победила 1:0 с голом Иванисени на последних минутах. А сегодня – 6:1. Это «Шахтер» стал настолько сильнее или «Заря» слабее?

– Помимо Кочергина не хватит всех пальцев, чтобы перечислить, кого у нас сегодня не было. Жуниньо, Емец, Хомченовский, Кабаев, Шевченко – это те, кто определяет лицо нашей команды. Еще раз: у нас не такие ресурсы в игровом плане, чтобы они безболезненно компенсировались. Если к тем футболистам, которые в этом году, добавить тех четверых-пятерых, которые были в том году, то это уже совсем другая команда. «Шахтер» тот же и с новым тренером, новым видением футбола, которое сегодня сыграло очень хорошую роль. «Шахтер» достаточно уверенно победил и по счету, и по игре. С теми трудностями, что у нас есть, мы боремся внутри команды и все равно с оптимизмом смотрим на те места, которые дадут нам возможность дальше развиваться и подставлять ножки таким именитым клубам, как это было в прошлые годы. В этом пока не получилось – есть над чем работать.

– За счет чего «Заря» может улучшить свою игру в будущем? Как вы это стратегически видите?

– Это вопрос обширный. Мы идем от матча к матчу. Проигрываем еврокубки – приезжает «Ворскла», у нас лобовая игра с соперником, который борется за те места, которые мы хотим. Мы побеждаем. Дальше таким же образом «Днепр-1», «Десна». Да, сейчас мы попали под «Шахтер», под каток, можно даже так сказать. Но если мы будем опускать руки и думать, что ничего не можем, это неправильно. За счет чего? Будем ждать, когда вернутся ребята, будем с ними говорить и тренироваться. И выиграть опять какой-то топовый матч – это только прибавит нам уверенности в нашей работе и наших силах. За счет этого можно улучшаться.