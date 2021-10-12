Довбик может перейти в турецкий гранд, победа Металлиста, травма Уайлдера

Главные новости за 11 октября на Sport.ua

  • 12.10.2021 02:00
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Довбик может перейти в турецкий гранд, победа Металлиста, травма Уайлдера
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 октября.

1. Немцы поедут в Катар. Результаты и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. 11 октября состоялись 11 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022.

2. Отчислял сына, озолотил Скалу, уличал Суркиса, давал премии за поражения. Десять малоизвестных фактов о Ринате Ахметове.

3. Металлист разгромил Кремень и лидирует. Телеканал Футбол 3 игру не показал. 11 октября в Харькове состоялся матч 13-го тура Первой лиги.

4. Довбик попал на радары Фенербахче. Турецкий гранд интересуется украинским форвардом.

5. Подарок для Свитолиной. Финалистка US Open выбила Павлюченкову. Хорошие новости из Индиан-Уэллс.

6. Праздник Формулы-1 в Стамбуле. Как Турция Гран-при принимала. Репортаж корреспондента Sport.ua из Стамбула, где на выходных состоялся этап Королевских гонок.

7. Лазарет Динамо. У Миколенко и Буяльского воспаление, Кулач перенес COVID-19. Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале.

8. Уайлдер в бою с Фьюри сломал руку и палец. Бывший чемпион потерпел сокрушительное поражение.

9. Суперлига. Первые дуэли фаворитов, дебютная победа Запорожья. Обзор третьей игровой недели баскетбольной Суперлиги.

10. Индиан-Уэллс. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде. Украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии одержала еще одну победу.

Источник — Sport.ua

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