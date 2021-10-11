Подарок для Свитолиной. Финалистка US Open выбила Павлюченкову

Хорошие новости из Индиан-Уэллс

  • 11.10.2021 10:59
  • 1375 просмотров
  • 1 комментарий
Подарок для Свитолиной. Финалистка US Open выбила Павлюченкову
© Getty Images/Global Images Ukraine

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (№28 WTA) пробилась в четвертый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
19-летняя спортсменка оформила фирменный камбэк в поединке с первой ракеткой России Анастасией Павлюченковой (№13 WTA), которая является одной из главных конкуренток Элины Свитолиной за путевку на Итоговый турнир.
 
Индиан-Уэллс. Третий круг
Лейла Фернандес (Канада) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 5:7, 6:3, 6:4

Это пятая подряд победа канадки над соперницами из топ-20.
 
В 1/8 финала Фернандес, посеянная под 23-м номером, сразится против американки Шелби Роджерс (№44 WTA).

Отметим, что Лейла на US Open-2021 сенсационно дошла до финала.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sit Simurg
    online
    Sit Simurg, 11.10.2021 11:28 (изменен)
    +1
    Никогда не болел за Киллинз, и всегда нравилась Жабер ...
    Но, сегодня вечером - за "студентку" !
    Элине в борьбе за Итоговый, как воздух необходимо, чтобы Жабер проиграла ..
    В 21:00 -- Жабер - Коллинз
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