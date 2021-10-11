Подарок для Свитолиной. Финалистка US Open выбила Павлюченкову

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (№28 WTA) пробилась в четвертый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
19-летняя спортсменка оформила фирменный камбэк в поединке с первой ракеткой России Анастасией Павлюченковой (№13 WTA), которая является одной из главных конкуренток Элины Свитолиной за путевку на Итоговый турнир.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Лейла Фернандес (Канада) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 5:7, 6:3, 6:4
Это пятая подряд победа канадки над соперницами из топ-20.
В 1/8 финала Фернандес, посеянная под 23-м номером, сразится против американки Шелби Роджерс (№44 WTA).
Отметим, что Лейла на US Open-2021 сенсационно дошла до финала.
Источник — Sport.ua
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