Индиан-Уэллс. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала вторую победу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Габриэла Дабровски / Хэйли Картер (США / Канада).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Хэйли Картер – 6:4, 6:2
В четвертьфинале турнира Киченко и Остапенко сыграют против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.
Источник — Sport.ua
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