Индиан-Уэллс. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде

Украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии одержала еще одну победу

  • 11.10.2021 07:26
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
Индиан-Уэллс. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала вторую победу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В матче второго круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Габриэла Дабровски / Хэйли Картер (США / Канада).
 
Индиан-Уэллс. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Хэйли Картер – 6:4, 6:2

В четвертьфинале турнира Киченко и Остапенко сыграют против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.10.2021 08:01
    0
    Это будет очень сложный Матч
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