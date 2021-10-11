Индиан-Уэллс. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала вторую победу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче второго круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Габриэла Дабровски / Хэйли Картер (США / Канада).



Индиан-Уэллс. Второй круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Хэйли Картер – 6:4, 6:2

В четвертьфинале турнира Киченко и Остапенко сыграют против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.