Лазарет Динамо. У Миколенко и Буяльского воспаление, Кулач перенес COVID-19

Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале

  • 11.10.2021 21:20
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Лазарет Динамо. У Миколенко и Буяльского воспаление, Кулач перенес COVID-19
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Несколько футболистов киевского «Динамо» продолжают восстановление после травм. Пресс-служба клуба рассказала, кто из них сможет присоединиться к общей работе с командой уже в ближайшее время, а чья реабилитация требует больше времени.

У Виталия Миколенко воспаление места крепления приводящей мышцы. В понедельник, 11 октября, он впервые сделал беговую работу без тренажерного зала. Так что в ближайшее время Виталий приступит к полноценным тренировкам.

У Виталия Буяльского также воспаление приводящей мышцы, в понедельник он уже работал нейтральным в общей группе, поэтому уже скоро тоже будет полноценно тренироваться.

Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале по индивидуальной программе по укреплению и наращиванию мышц колена. Планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.

Относительно Дениса Попова, как известно, у него травма передней крестообразной связки. Общий срок его восстановления – около шести месяцев.

Что касается Владислава Кулача, у него были проблемы с сердцем. А также форвард перенес COVID-19, поэтому сейчас проходит процесс восстановления.

В субботу, 16 октября, «Динамо» сыграет во Львове матч чемпионата против команды ФК «Львов», после чего будет готовиться к матчу 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

Источник — ФК Динамо Киев

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