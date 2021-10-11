Немцы поедут в Катар. Результаты и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

11 октября состоялись 11 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Сборная Германии досрочно выиграла группу J и уже точно поедет на ЧМ-2022 в Катар.
Матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
Финальная часть чемпионата мира в группе D состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Квалификация ЧМ-2022
8-й тур, 11 октября
Группа E
- 21:45. Беларусь – Чехия – 0:2
- 21:45. Эстония – Уэльс – 0:1
Группа G
- 21:45. Норвегия – Черногория – 2:0
- 21:45. Латвия – Турция – 1:2
- 21:45. Нидерланды – Гибралтар – 6:0
Группа H
- 19:00. Кипр – Мальта – 2:2
- 21:45. Хорватия – Словакия – 2:2
- 21:45. Словения – Россия – 1:2
Группа J
- 21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0
- 21:45. Румыния – Армения – 1:0
- 21:45. Северная Македония – Германия – 0:4
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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Будут болеть за команду Ханси Флика, крутейший специалист, сделавший за полгода из Баварии настоящую машину.
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