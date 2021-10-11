Немцы поедут в Катар. Результаты и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

11 октября состоялись 11 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022

  • 11.10.2021 23:59
  • 1242 просмотра
  • 1 комментарий
Немцы поедут в Катар. Результаты и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялись 11 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Сборная Германии досрочно выиграла группу J и уже точно поедет на ЧМ-2022 в Катар.

Матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени. 

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира в группе D состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

8-й тур, 11 октября

Группа E

  • 21:45. Беларусь – Чехия – 0:2
  • 21:45. Эстония – Уэльс – 0:1

Группа G

  • 21:45. Норвегия – Черногория – 2:0
  • 21:45. Латвия – Турция – 1:2
  • 21:45. Нидерланды – Гибралтар – 6:0

Группа H

  • 19:00. Кипр – Мальта – 2:2
  • 21:45. Хорватия – Словакия – 2:2
  • 21:45. Словения – Россия – 1:2

Группа J

  • 21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0
  • 21:45. Румыния – Армения – 1:0
  • 21:45. Северная Македония – Германия – 0:4

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.10.2021 00:21
    0
    Мало того, что немцы едут... с тренером Ханси Фликом Германия, с моей точки зрения, главный претендент на победу в Катаре.
    -
    Будут болеть за команду Ханси Флика, крутейший специалист, сделавший за полгода из Баварии настоящую машину.
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