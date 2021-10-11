Металлист разгромил Кремень и лидирует. Телеканал Футбол 3 игру не показал

11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада.
Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем. Болельщики с юмором благодарят канал в соцсетях «за очень качественную трансляцию в 4K Full HD».
Первая лига. 13-й тур
«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0
Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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