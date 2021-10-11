13-й тур
Металлист
4 : 0
Кремень
11.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист разгромил Кремень и лидирует. Телеканал Футбол 3 игру не показал

11 октября в Харькове состоялся матч 13-го тура Первой лиги

  • 11.10.2021 20:23
  • 2230 просмотров
  • 11 комментариев
Металлист разгромил Кремень и лидирует. Телеканал Футбол 3 игру не показал
© Telegram Metalist_Kharkiv

11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада.

Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем. Болельщики с юмором благодарят канал в соцсетях «за очень качественную трансляцию в 4K Full HD».

Первая лига. 13-й тур

«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sancho_v
    online
    sancho_v, 11.10.2021 20:29
    +8
    Пенicов - лев матчу!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 20:29
    +7
    Надо Металлисту свой канал открывать!!!
    Ссылка
    FoZZy
    online
    FoZZy, 11.10.2021 20:41
    +4
    Ні, ну 90 хвилин дивитись рекламу та огляди матчів збірних замість футболу - це просто ШИКАРНО, де ще таке є? Довилося дивитись весь матч на "табло" на сайті ПФЛ. І це головний "офіційний" транслятор всіх матчів в Україні?
    Ссылка
    Игорь Редко
    online
    Игорь Редко, 11.10.2021 20:31
    +4
    Футбол 3 фуфел
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 11.10.2021 20:28
    +4
    Что бы Денисов вместе со своими "футболами" так свой Шахтер смотрел!!!! 2 матч за 13 туров провален.... Самые вонючие спортивные трансляторы в мире!!!!
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 11.10.2021 20:26
    +4
    Матчи Металлиста скоро будут по мегого транслировать походу.
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 20:36
    +3
    Сходил в ютуб снял все подписки с недоканалов футбол 123
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 11.10.2021 20:39
    +2
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 20:36
    Сходил в ютуб снял все подписки с недоканалов футбол 123
    Аналогично
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 11.10.2021 20:41
    0
    Как писали в коментах на странице Металлиста в Инстаграме, то на этот матч были подозрительные ставки и поэтому футбол отменил трансляцию
    Ссылка
    Metall86Kh
    Metall86Kh, 11.10.2021 20:39
    0
    Так где хейтеры было пенальти, да будет срач)))!!!
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    fos
    online
    fos, 11.10.2021 20:34
    0
    там по сведиям букмекеров мх должен был втопить 3 во 2 тайме ,поэтому ф3 и не показал
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