Металлист разгромил Кремень и лидирует. Телеканал Футбол 3 игру не показал

11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада.

Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем. Болельщики с юмором благодарят канал в соцсетях «за очень качественную трансляцию в 4K Full HD».

Первая лига. 13-й тур

«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.

Турнирная таблица Первой лиги