Металлист понес потери перед матчем с Кремнем

В матче 13-го тура чемпионата Первой лиги «Металлисту» не помогут сразу несколько основных исполнителей. Маилтон и Фарес Балули не сыграют против «Кремня» из-за проблем со здоровьем, а Эдуард Сарапий пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

В то же время вернулся в строй полузащитник Владимир Танчик, пропустивший матчи с «Нивой» (2:1) и «Горняком-Спорт» (1:1) из-за травмы.

«Металлист» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Начало матча с «Кремнем» (11-е место) в понедельник, 11-го октября, 18:30.