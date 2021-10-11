Металлист понес потери перед матчем с Кремнем

В поединке Первой лиги не смогут принять участие несколько игроков харьковской команды

  • 11.10.2021 13:45
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Металлист понес потери перед матчем с Кремнем
© ФК Металлист

В матче 13-го тура чемпионата Первой лиги «Металлисту» не помогут сразу несколько основных исполнителей. Маилтон и Фарес Балули не сыграют против «Кремня» из-за проблем со здоровьем, а Эдуард Сарапий пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

В то же время вернулся в строй полузащитник Владимир Танчик, пропустивший матчи с «Нивой» (2:1) и «Горняком-Спорт» (1:1) из-за травмы.

«Металлист» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Начало матча с «Кремнем» (11-е место) в понедельник, 11-го октября, 18:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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