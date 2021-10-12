Александр КУЧЕР: «Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото»

Наставник «Металлиста» подвел итоги победы над «Кремнем» (4:0)

  • 12.10.2021 07:25
  • 1041 просмотр
  • 1 комментарий
Александр КУЧЕР: «Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после победного матча с «Кремнем» (4:0).

— Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше — забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре — был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно.

— Пейшото шаг за шагом приближается к победе в гонке бомбардиров. Запланированы ли какие-то премиальные, если он таки этого достигнет? Ну или если забивает по два, как сегодня.
— Я не знаю, у него в контракте запланированы премиальные или нет. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

— Еще один вопрос по Пейшото. Сегодня он вышел с капитанской повязкой. Можете это прокомментировать?
— Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет?

— После ничейного результата с «Полесьем» было 5:0 с «Кривбассом», после ничьи с «Горняком-Спорт» — 4:0 сегодня. В чем секрет такой метаморфозы?
— Скажем так, с «Горняком-Спорт», наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными. После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.

— Сегодня в первом тайме вы использовали Харриса на позиции под нападающим, но во втором вернули его на родную позицию левого вингера. Можно ли ожидать появления Кадима в роли классической «десятки» будут и впредь?
— Почему бы и нет? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.

— Вопрос по поводу Балули. Когда его можно ожидать на поле?
— Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится.

В следующем туре 18 октября (понедельник) «Металлист» сыграет на выезде с «Агробизнесом» из Волочиска. Начало матча в 15:15.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 08:24
    -2
    Кучер удачно пристроился, повезло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности