Александр КУЧЕР: «Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото»

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после победного матча с «Кремнем» (4:0).

— Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше — забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре — был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно.

— Пейшото шаг за шагом приближается к победе в гонке бомбардиров. Запланированы ли какие-то премиальные, если он таки этого достигнет? Ну или если забивает по два, как сегодня.

— Я не знаю, у него в контракте запланированы премиальные или нет. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

— Еще один вопрос по Пейшото. Сегодня он вышел с капитанской повязкой. Можете это прокомментировать?

— Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет?

— После ничейного результата с «Полесьем» было 5:0 с «Кривбассом», после ничьи с «Горняком-Спорт» — 4:0 сегодня. В чем секрет такой метаморфозы?

— Скажем так, с «Горняком-Спорт», наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными. После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.

— Сегодня в первом тайме вы использовали Харриса на позиции под нападающим, но во втором вернули его на родную позицию левого вингера. Можно ли ожидать появления Кадима в роли классической «десятки» будут и впредь?

— Почему бы и нет? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.

— Вопрос по поводу Балули. Когда его можно ожидать на поле?

— Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится.

В следующем туре 18 октября (понедельник) «Металлист» сыграет на выезде с «Агробизнесом» из Волочиска. Начало матча в 15:15.