13-й тур
Металлист
0 : 0
Кремень
11.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Металлист – Кремень. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Первой лиги

  • 11.10.2021 01:54
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Металлист – Кремень. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В понедельник, 11 октября, состоится поединок 13 тура Украинской Первой лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист» и кременчугский «Кремень». Игра пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало - в 18:30.

Пройти весь чемпионат без потери очков харьковчанам не удастся - на данный момент «Металлист» уже сыграл вничью (с «Полесьем» и «Горняк-Спортом»). Однако это совершенно не критично - отрыв от второго места составляет 7 очков, причем главный конкурент, криворожский «Кривбасс», не так давно был разгромлен на его стадионе (5:0), а у «Металлиста» есть еще игра в запасе в понедельник. Гораздо хуже дела обстоят в кременчугской команды - в нее чередуются победные серии с проигрышными, причем последних больше, что в итоге поставило «Кремень» на 11 место в турнирной таблице перед этим матчем. В последнем туре команды синхронно сыграли вничью 1:1 - «Металлист» с «Горняк-Спортом», «Кремень» - с «Прикарпатьем».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Кремень».

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Источник — Sport.ua

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