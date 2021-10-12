13-й тур
Металлист
4 : 0
Кремень
11.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Кремень – 4:0. Матч, который не показали по ТВ. Видео голов

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  • 12.10.2021 01:30
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Металлист – Кремень – 4:0. Матч, который не показали по ТВ. Видео голов
© ФК Металлист Харьков

11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем.

«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада. «Кремень» с 68-й минуты играл в меньшинстве.

Первая лига. 13-й тур

«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.

Удаление: Головко, 68 (Кремень).

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
73' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
69' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
49' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).

Источник — Sport.ua

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