11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем.

«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада. «Кремень» с 68-й минуты играл в меньшинстве.

Первая лига. 13-й тур

«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.

Удаление: Головко, 68 (Кремень).