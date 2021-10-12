11 октября в Харькове состоялся поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Матч анонсировался на телеканале «Футбол 3», но не был показан из-за технических проблем.
«Металлист» Харьков разгромил «Кремень» Кременчуг со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил бразилец Матеус Пейшото, также отличились Брайан Риаскос и Евгений Банада. «Кремень» с 68-й минуты играл в меньшинстве.
Первая лига. 13-й тур
«Металлист» Харьков – «Кремень» Кременчуг – 4:0
Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76.
Удаление: Головко, 68 (Кремень).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
Источник — Sport.ua
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