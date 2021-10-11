Довбик попал на радары Фенербахче

Турецкий гранд интересуется украинским форвардом

  • 11.10.2021 18:53
  • 672 просмотра
  • 7 комментариев
Довбик попал на радары Фенербахче
© УАФ. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик привлек внимание турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.

По данным источника, Довбика в матчах квалификации на ЧМ-2022 лично присмотрел главный тренер «канареек» Витор Перейра, после чего дал задание клубным скаутам внимательнее присмотреться к молодому украинцу.

Ранее в Турции интерес к Довбику проявлял «Трабзонспор», руководство которого даже вступало в торги с «Днепром-1».

В нынешнем сезоне на счету Довбика 10 матчей за «Днепр-1», в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Источник — Fotomac

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 11.10.2021 18:59
    +2
    он достоин большего
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    Дмитрий Финогенов
    online
    Дмитрий Финогенов, 11.10.2021 18:58
    +1
    Хотя, как по мне турки не для него....
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 18:56
    +1
    неплохой вариант для Довбыка. это чемпионат пенсионеров, но важно как ты сам себя мотивируешь. Рибери к слову из Турции в Баварию попал.
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    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 11.10.2021 19:16
    0
    Гірше турків може бути лише дк
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    POWER
    online
    POWER, 11.10.2021 19:14
    0
    А с Бельгии нет предложений???
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    Trollface
    online
    Trollface, 11.10.2021 19:07
    0
    Такое.
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    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 11.10.2021 19:04
    -2
    лучше пускай в Шахту идёт может Я начну болеть за этот ржавый клуб
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