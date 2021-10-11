Довбик попал на радары Фенербахче

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик привлек внимание турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.

По данным источника, Довбика в матчах квалификации на ЧМ-2022 лично присмотрел главный тренер «канареек» Витор Перейра, после чего дал задание клубным скаутам внимательнее присмотреться к молодому украинцу.

Ранее в Турции интерес к Довбику проявлял «Трабзонспор», руководство которого даже вступало в торги с «Днепром-1».

В нынешнем сезоне на счету Довбика 10 матчей за «Днепр-1», в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.