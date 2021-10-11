Отчислял сына, озолотил Скалу, уличал Суркиса, давал премии за поражения

Десять малоизвестных фактов о Ринате Ахметове

  • 11.10.2021 20:51
  • 8150 просмотров
  • 20 комментариев
Отчислял сына, озолотил Скалу, уличал Суркиса, давал премии за поражения
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

11 октября 1996 года молодой донецкий бизнесмен Ринат Ахметов стал президентом ФК «Шахтер». С тех времен утекло немало воды. «Молодой донецкий бизнесмен» успел уже стать и немолодым, и недонецким. Одно осталось прежним – желание Ахметова сделать свое детище лучшим клубом страны и одним из лучших – в Европе. В принципе, получилось. В день 25-летия «восшествия» Рината Ахметова на должность президента «горняцкого» клуба Sport.ua вспоминает интересные малоизвестные факты, касающиеся – прямо или косвенно – «рулевого» «Шахтера».

1. Ахметов мог возглавить «Шахтер» еще раньше

Да, именно так. Ринату Ахметову настоятельно «рекомендовали» возглавить главный футбольный клуб Донбасса еще в октябре 1995 года – сразу после резонансной гибели Ахатя Брагина, предшественника Ахметова на посту президента клуба. Но тогда 29-летний бизнесмен, глава «ДонГорБанка», решил взять «самоотвод». Мол, чтобы «оценить свои силы» и подумать, «справлюсь ли». Хотя, поговаривают, были и другие причины. По слухам, поначалу Ахметов не очень «болел» футболом. Боксом – да, регби – тоже. Ну, бильярдом, на худой конец. Но со временем втянулся. И стал настоящим, до мозга костей, футбольным болельщиком.

2. Отчислил своего сына из команды

У президента «горняков» два сына – Дамир и Алмир. Старший, Дамир, пытался серьезно играть в футбол, тогда как младшего больше интересовали компьютерные игры. Дамир занимался в академии «Шахтера». И, по отзывам очевидцев, у него получалось. Но в один прекрасный момент (или не очень прекрасный – смотря для кого) Дамир Ахметов перестал играть за «Шахтер». Причина – запрет Ахметова-старшего. По словам Рината Леонидовича, его сын не должен занимать чье-то место, ведь тренер, дабы не огорчить собственника клуба, будет всегда давать его отпрыску место в основе. Кстати, Ахметов запретил заниматься в клубной академии не только своему сыну, но и сыну Бориса Колесникова, вице-президента «Шахтера» и по совместительству друга детства.


ФК Шахтер Донецк

3. Выдавал команде премии за поражения…

В августе 1998 года «Шахтер» во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА играл против швейцарского «Цюриха». Первый матч состоялся на выезде. И закончился форменным разгромом «оранжево-черной» команды – 0:4. Понятно, что шансов пройти дальше после такого гостевого вояжа практически не оставалось. Тем более, что в ответном поединке швейцарцы долгое время вели в счете. Тем не менее, «Шахтер» таки сумел победить «Цюрих» - 3:2 (благодаря «дублю» Орбу и победному голу Штолцерса на последней минуте встречи). После матча футболисты «Шахтера», несмотря на вылет из Кубка УЕФА, получили солидные премии. Вроде бы с такой трактовкой: «За проявленный горняцкий характер».  

4. …А сборной Украины – за победу над Россией

В том же 1998 году сборная Украины в отборе на ЧЕ-2000 сыграла против сборной России. На переполненном НСК «Олимпийский» команда Йожефа Сабо переиграла подопечных Анатолия Бышовца 3:2. Поговаривают, что после игры в раздевалку к нашей национальной команде заглянул президент «Шахтера» Ринат Ахметов и в качестве премиальных выложил футболистам сто тысяч долларов (на то время очень серьезные деньги).

5. Первым бросил «перчатку» Григорию Суркису

Поначалу в столице не совсем серьезно (скажем так) воспринимали нового президента «Шахтера». И не мудрено: в первые годы президентства молодого Ахметова его «Шахтер» не был конкурентом «Динамо». Но в конце 90-х – начале «нулевых» ситуация кардинально поменялась. В 1999 году Ринат Ахметов публично заявил, что рано или поздно, но «Шахтер» станет чемпионом Украины. Свое слово глава донецкого клуба сдержал. Но сейчас – не столько об этом, сколько о первом публичном конфликте Ахметова с Григорием Суркисом. В то время Суркис-старший был президентом ФФУ и почетным президентом «Динамо». После одного из матчей чемпионата Украины, а именно после игры «Металлург» (Донецк) – «Динамо» (состоялся 30 ноября 2001 года), во время которого арбитр Андрей Шандор удалил игрока «металлургов» Яксманицкого и назначил очень спорный пенальти в ворота дончан, Ахметов собрал пресс-конференцию, на которой предложил Григорию Михайловичу покинуть пост руководителя национальной ассоциации. Мол, «Суркис взял себе не власть, а ответственность». По словам Ахметова, пока у руля украинского футбола будет оставаться Суркис, «в украинского футбола не будет будущего».

6. Сделал Невио Скалу одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Разочаровавшись в отечественных наставниках, Ахметов твердо решил пригласить иностранного специалиста. Причем не просто иностранца, а иностранца с именем. Так в команде в начале 2002 года появился итальянец Скала. По слухам, Ахметов выбирал из трех кандидатур – Скала, Луческу и Даум. Ринат Леонидович лично вел переговоры с итальянским алленаторе. И на личном самолете доставил седовласого Невио в Донецк – ознакомиться с будущей рабочей обстановкой. Молва утверждает, что по контракту Невио Скала зарабатывал в «Шахтере» два миллиона долларов в год. Тогда это была феноменальная для наших широт сумма. Например, знаменитый Марчелло Липпи зарабатывал в «Юве» два с половиной миллиона.

7. Крушил дорогие авто футболистов?

Скала сделал то, что не сделал в «Шахтере» ни один его предшественник – добыл для донецкой команды историческое первое «золото» национальных чемпионатов. Наверное, бешенные инвестиции, вложенные в итальянского тренера, себя оправдали. Но долго задержаться в Донецке «Мистеру» не удалось. После резонансного поражения в Вене от «Аустрии» в Кубке УЕФА (1:5) Скала подал в отставку. Отставка была принята. Поговаривают, что Ахметов был настолько раздосадован той оплеухой от далеко не самого сильного оппонента, что битой побил стекла дорогущих иномарок своих футболистов. Но правда это или нет – до сих пор неизвестно. 

8. «У Суркиса нет ни ума, ни совести»

Очередной виток противостояния по «оси» Ахметов – Суркис. Накануне Евро-2012 это противостояние достигло своего апогея. На одной из пресс-конференций президент «Шахтера» Ринат Ахметов ответил на вопрос о целесообразности назначения главным тренером сборной Украины Мирона Маркевича. Далее – длинная цитата: «Что касается совмещения, то я уже говорил: это, может быть, не принесет пользы ни сборной, ни клубу. Но могу сказать, что Мирон Богданович – достойный тренер, и «Металлист» показывал яркий, зрелищный футбол, добивался хороших результатов. Что касается господина Суркиса, то он продолжает непрофессионально выполнять свою работу. Пока я не назначил тренера, я всегда сомневаюсь. Но когда я уже принял решение, то говорю, что мой тренер самый лучший, что я в него верю и сделаю все для того, чтобы все наши конкуренты потерпели неудачу. Суркис и Исполком ФФУ назначили главным тренером Маркевича. Это значит, что, по большому счету, надо было прекратить разговоры о том, кого они хотели бы видеть на этом посту. Иначе Суркис всем показывает, что этого тренера не хотел и в него не верит. Это, мягко говоря, некрасиво и некорректно. На Суркисе лежит ответственность за результат игры команды, потому что он назначает тренера. В данной ситуации все, мягко говоря, некрасиво и непрофессионально. Это говорит о том, что у Суркиса нет ни ума, ни совести. Я думаю, что Маркевич пришел для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы его унижали публично».

9. Продавал Тимощука за 14 миллионов, а в итоге продал за 20

 

Getty Images/Global Images Ukraine

Зимой 2006/2007 капитан «Шахтера» Тимощук засобирался в Европу. Контракт Анатолия с донецким клубом истекал ближайшим летом, и он вроде бы как твердо намерился откланяться. Руководство «горняков» пыталось удержать своего лидера, но когда поняло, что тщетно, решило сделать ход конем: 14 миллионов евро – именно такой ярлык «повесил» на полузащитника президент клуба Ахметов, полагая, что цена отпугнет потенциального покупателя. Но в итоге не отпугнула, а привлекла. Российский «Зенит», который только получил бездонного спонсора в лице «Газпрома», купил у «Шахтера» капитана за 20 миллионов евро. Ну, такая у них там в России бухгалтерия. Тогда ходили слухи, что половину из этой суммы за Тимощука «Шахтер» получил деньгами, а половину… - газом. Врут, наверное.  

10. Выбрал игровую позицию для Алекса Тейшейры

 В январе 2016-го полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра был продан в китайский «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро. Таким образом, юркий и техничный бразилец стал одним из самых дорогих «исходящих» трансферов «Шахтера». Интересно, что поначалу Тейшейра был фланговым полузащитником, и его карьера в «Шахтере» долгое время не складывалась. На одной из тренировок команды Ахметов настоятельно порекомендовал тогдашнему наставнику «Шахтера» Мирче Луческу переместить Тейшейру на место разыгрывающего. Румын не стал перечить президенту, и переместил бразильца. Игра стоила свеч. 

Валерий Василенко, Sport.ua

(64 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    psv970
    psv970, 11.10.2021 21:13
    +15
    одним словом бандит который в своё время через убийство отжал клуб
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 11.10.2021 21:22
    +11
    Все потрібно знати, що він бандюган і обкрадає нас усіх.
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 11.10.2021 21:00 (изменен)
    +8
    11... и до бесконечности - грабил, грабит и будет грабить Украину и украинцев! Сразу видно кто отрабатывает "печенюшку"
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 21:20
    +7
    Это ж вроде не клубный сайт шахтёра и мы не северный сосед или Северная Корея, чтобы печатать такое на национальном ресурсе про персону из-за которой годами страдает как украинский футбол так и украинский народ …..
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
    igorlyulkin, 11.10.2021 21:45
    +4
    очень уж хитрожопый этот рыжий бандюган
    Ссылка
    mayjumanji8841
    online
    mayjumanji8841, 11.10.2021 21:53
    +3
    зализали так, что еще не скоро просрется
    Ссылка
    mayjumanji8841
    online
    mayjumanji8841, 11.10.2021 21:51 (изменен)
    +2
    а где правда за Брагина??? очканули
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 21:29
    +2
    ZloyDeda, 11.10.2021 21:28
    Кто платит - тот и заказывает музыку! 70% спортивных ресурсов Украины кормятся с подачек Ахмэта, то чего еще ожидать?!
    Это да, сегодня прямо мракобесие какое-то
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 11.10.2021 21:28
    +2
    FunnyCat_, 11.10.2021 21:20
    Это ж вроде не клубный сайт шахтёра и мы не северный сосед или Северная Корея, чтобы печатать такое на национальном ресурсе про персону из-за которой годами страдает как украинский футбол так и украинский народ …..
    Кто платит - тот и заказывает музыку! 70% спортивных ресурсов Украины кормятся с подачек Ахмэта, то чего еще ожидать?!
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 11.10.2021 21:55
    +1
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 21:16
    В пункте 8 сказано все справедливо но очень мягко.....
    Ты же александра Киев???
    Только не ври!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 11.10.2021 21:51
    +1
    Ой как льстите спорт юа, ой как льстите....
    Я согласен, что Суркисы не без греха...
    Но давайте откровенно: есть такая компания ДЭТЭК ...
    И это на сегодня... А что было раньше???
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 11.10.2021 21:53
    0
    New Zealander, 11.10.2021 21:36
    Ещё 1 факт. Это именно Ахметов заметил и взял Исмаили в Шахтёр.
    Всё что ты заметил???
    Печально...
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
    igorlyulkin, 11.10.2021 21:47
    0
    и выиграл бы скала тот чемпионат одновременно со мной...если бы Валерий Васильевич не ушел из жизни
    Ссылка
    Lion
    online
    Lion, 11.10.2021 21:42
    0
    FunnyCat_, 11.10.2021 21:20
    Это ж вроде не клубный сайт шахтёра и мы не северный сосед или Северная Корея, чтобы печатать такое на национальном ресурсе про персону из-за которой годами страдает как украинский футбол так и украинский народ …..
    А что здесь должны печатать только суркиса сопли....
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 21:42
    0
    New Zealander, 11.10.2021 21:36
    Ещё 1 факт. Это именно Ахметов заметил и взял Исмаили в Шахтёр.
    Ну хоть не родил, хотя если тебе больше водки плеснуть ты и это скажешь
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 11.10.2021 21:35
    0
    Ходят слухи, поговаривают... Головний "кровосіся неньки". Нeв'їздний в ОША.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 21:37
    -1
    psv970, 11.10.2021 21:13
    одним словом бандит который в своё время через убийство отжал клуб
    Это не доказано
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 21:36
    -1
    Ещё 1 факт. Это именно Ахметов заметил и взял Исмаили в Шахтёр.
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 11.10.2021 21:26
    -2
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 21:16
    В пункте 8 сказано все справедливо но очень мягко.....
    Как мутил в стране, так и футбол украинский губит!!! Одна нецензурщина в адрес этого ...я!!!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 11.10.2021 21:16
    -4
    В пункте 8 сказано все справедливо но очень мягко.....
    Ссылка
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