Драка в Хмельницком, поражение Свитолиной, названа зарплата Вернидуба

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 октября.

1A. ВИДЕО. Махач после игры. Игроки и тренеры Подолья и Олимпика устроили драку

Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко

1B. ВИДЕО. Чуть не избили арбитров. Драка в Хмельницком после матча Олимпика

Большой конфликт возник после поединка 11-го тура Первой лиги

2. Вела и посыпалась. Свитолина проиграла в Чикаго сопернице из Туниса

Первой ракетке Украины явно мешала травма ноги, и она уступила Онс Жабер

3. Третье поражение кряду. Мариуполь дома уступил Руху

Подопечные Остапа Маркевича обновили свой антирекорд по желтым карточкам

4. Не космос. СМИ раскрыли зарплату Вернидуба в Шерифе

Украинский тренер получает в 25 раз меньше Карло Анчелотти, «Реал» которого недавно обыграл

5. Кот и горошек? Журналисты России спросили у Вернидуба, когда он вернет дуб

Наставник «Шерифа» посоветовал прочитать украинскую сказку «Котигорошко»

6. ВИДЕО. «Симферополь – Украина». Как выглядели перчатки Усика в бою с Джошуа

Украинский боксер вышел на поединок со специальными надписями

7. Промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой Фьюри – Уайлдер

Красюк считает, что победит американец

8. Кто такой Эдуардо Камавинга, и почему на него сделали ставку в Реале

Sport.ua – о последнем новобранце мадридского топ-клуба

9. Таблица коэффициентов. Украина – 1 гол в 6 матчах, Россия обошла Шотландию

«Динамо» Киев и «Заря» Луганск потерпели разгромные поражения в еврокубках

10. Как унять боль после 0:5?

Блогер Sport.ua – о том, как «Динамо» преодолевало кризис после крупных поражений в Европе