11-й тур
Подолье
0 : 1
Олимпик Д
01.10.2021, FT

ВИДЕО. Чуть не избили арбитров. Драка в Хмельницком после матча Олимпика

Большой конфликт возник после поединка 11-го тура Первой лиги

  • 02.10.2021 00:17
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ВИДЕО. Чуть не избили арбитров. Драка в Хмельницком после матча Олимпика
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Большой конфликт возник после матча 11-го тура Первой лиги между игроками и тренерами «Подолья» и «Олимпика» (0:1). Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко. 

Арбитр встречи Игорь Бич не засчитал гол хозяев поля и компенсировал ко второму тайму времени больше 5 объявленных минут. После матча он получил в свой адрес от болельщиков из Хмельницкого немало нецензурных слов и стал объектом атаки игроков хозяев поля. В подтрибунном помещении тоже произошла стычка, 

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин удивлен судейством: «Для меня непонятно, как можно сначала засчитать гол, а потом не засчитать. Мы пересмотрели гол Савошко, там его толкали. Если гол не засчитали, должно быть пенальти. И по времени больше играли. Ни наши болельщики, ни наша команда, ни наш город не заслуживают, чтобы дома нас так судили. Есть задача – «отрывайте» нас на выезде, но не дома».

Тренер «Олимпика» Виталий Розгон: «Все было сумбурно, и я не видел кто спровоцировал столкновение. В любом случае, это не красит футбол».

ВИДЕО. Чуть не избили арбитров. Драка в Хмельницком после матча Олимпика

ВИДЕО. Незасчитанный гол хозяев поля в матче Подолье – Олимпик

ВИДЕО. Страсти на поле после матча в Хмельницком

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