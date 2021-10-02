Большой конфликт возник после матча 11-го тура Первой лиги между игроками и тренерами «Подолья» и «Олимпика» (0:1). Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко.

Арбитр встречи Игорь Бич не засчитал гол хозяев поля и компенсировал ко второму тайму времени больше 5 объявленных минут. После матча он получил в свой адрес от болельщиков из Хмельницкого немало нецензурных слов и стал объектом атаки игроков хозяев поля. В подтрибунном помещении тоже произошла стычка,

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин удивлен судейством: «Для меня непонятно, как можно сначала засчитать гол, а потом не засчитать. Мы пересмотрели гол Савошко, там его толкали. Если гол не засчитали, должно быть пенальти. И по времени больше играли. Ни наши болельщики, ни наша команда, ни наш город не заслуживают, чтобы дома нас так судили. Есть задача – «отрывайте» нас на выезде, но не дома».

Тренер «Олимпика» Виталий Розгон: «Все было сумбурно, и я не видел кто спровоцировал столкновение. В любом случае, это не красит футбол».

ВИДЕО. Чуть не избили арбитров. Драка в Хмельницком после матча Олимпика

ВИДЕО. Незасчитанный гол хозяев поля в матче Подолье – Олимпик

ВИДЕО. Страсти на поле после матча в Хмельницком