ЛИТОВЧЕНКО: «Произошла потасовка. Соперники ругались и оскорбляли нас»

В матче 11-го тура Первой лиги «Олимпик» на выезде обыграл «Подолье» (1:0). Герой матча в Хмельницком стал Максим Литовченко, забивший победный гол на 90+6 минуте игры.

– Макс, первый гол в Первой лиге, да еще и в концовке такого напряженного поединка. Поделись своими эмоциями!

– Для меня это, как сказка. Я себе даже представить не мог, что мой первый гол получится таким. Это действительно очень эмоциональный момент.

– Какие в целом впечатления от игры, насколько сложно было противостоять Подолью?

– Мы тщательно готовились к этому матчу, понимали, что игра будет очень тяжелой. Своей работой и запредельным желанием нам удалось достичь нужного результата.

– Партнеры по команде, наверное, носили тебя на руках в раздевалке?

– Нет. Но, конечно, все рады, поздравили. Все-таки дебютный гол, еще и на последних минутах в такой игре – очень приятно!

– Что произошло в конце поединка?

– Произошла потасовка! Футболисты Подолья начали прессинговать судью, мы - за него заступаться. В ответ они начали оскорблять нас, используя нецензурные выражения, вести себя агрессивно. Они были расстроены, это их первое домашнее поражение. Очень неприятная ситуация.

ВИДЕО конфликта: смотреть на YouTube (в конце видеозаписи матча)