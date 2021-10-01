ЛИТОВЧЕНКО: «Произошла потасовка. Соперники ругались и оскорбляли нас»

В матче 11-го тура Первой лиги «Олимпик» на выезде обыграл «Подолье» (1:0). Герой матча в Хмельницком стал Максим Литовченко, забивший победный гол на 90+6 минуте игры.
– Макс, первый гол в Первой лиге, да еще и в концовке такого напряженного поединка. Поделись своими эмоциями!
– Для меня это, как сказка. Я себе даже представить не мог, что мой первый гол получится таким. Это действительно очень эмоциональный момент.
– Какие в целом впечатления от игры, насколько сложно было противостоять Подолью?
– Мы тщательно готовились к этому матчу, понимали, что игра будет очень тяжелой. Своей работой и запредельным желанием нам удалось достичь нужного результата.
– Партнеры по команде, наверное, носили тебя на руках в раздевалке?
– Нет. Но, конечно, все рады, поздравили. Все-таки дебютный гол, еще и на последних минутах в такой игре – очень приятно!
– Что произошло в конце поединка?
– Произошла потасовка! Футболисты Подолья начали прессинговать судью, мы - за него заступаться. В ответ они начали оскорблять нас, используя нецензурные выражения, вести себя агрессивно. Они были расстроены, это их первое домашнее поражение. Очень неприятная ситуация.
ВИДЕО конфликта: смотреть на YouTube (в конце видеозаписи матча)
Источник — ФК Олимпик Донецк
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Не стримував слів після гри й наставник хмельничан Віталій Костишин, який одразу сказав, що йому важко коментувати сам матч, оскільки переповнюють емоції. «Для мене не зрозуміло, як можна спочатку зарахувати гол, а потім не зарахувати. Ми передивилися гол Савошка, там його штовхали… якщо гол не зарахували, мало б бути пенальті. Та й наче по часу більше грали, - після матчу говорив головний тренер «Поділля» Віталій Костишин. – Ні наші вболівальники, ні наша команда, ні наше місто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Є завдання – «відривайте» нас на виїзді, але не вдома».
Отож, пролунав фінальний свисток. Віталій Костишин, який після пропущеного його командою голу отримав жовту картку, вийшов на поле, щоб щось ще сказати арбітру. Як сам пояснив після гри: «Важко було стримати емоції». Потім набігли гравці обох команд. І почалося. Штовханина, сутички… А деякі глядачі також рвалися на поле, але їх стримували працівники муніципальної дружини. Розібратися хто кого штурхнув чи вдарив, було важко. Як сказав після гри тренер «Олімпіка» Віталій Розгон: «Все було сумбурно, і я не бачив хто спровокував сутичку. У будь якому разі, це не прикрашає футбол».
Але завершення було не на полі, а ще й в підтрибунному приміщенні. Там також була сутичка. У результаті, вже після матчу арбітр Ігор Бич, за нашими даними, вніс у протокол два вилучення в складі «Олімпіка» - голкіпера Владислава Рибака та капітана Івана Білого. А в складі «Поділля» покарав жовтою карткою Євгена Корохова. Утім, ймовірно, все, що відбулося після фінального свистка в Хмельницькому, ще розбиратиме контрольно-дисциплінарний комітет.
«Олімпік» покидав стадіон під вигуки «Ганьба» та під охороною. Арбітрів матчу також вивозили зі стадіону правоохоронці.
ye.ua
ще відео
https://www.youtube.com/watch?v=TwA4Fmpx4Yw Незарахований гол "Поділля" - Олімпіку
https://www.youtube.com/watch?v=H71tLx-lvGc
https://www.instagram.com/p/CUffb6UjTlj/
Не стримував слів після гри й наставник хмельничан Віталій Костишин, який одразу сказав, що йому важко коментувати сам матч, оскільки переповнюють емоції. «Для мене не зрозуміло, як можна спочатку зарахувати гол, а потім не зарахувати. Ми передивилися гол Савошка, там його штовхали… якщо гол не зарахували, мало б бути пенальті. Та й наче по часу більше грали, - після матчу говорив головний тренер «Поділля» Віталій Костишин. – Ні наші вболівальники, ні наша команда, ні наше місто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Є завдання – «відривайте» нас на виїзді, але не вдома».
Отож, пролунав фінальний свисток. Віталій Костишин, який після пропущеного його командою голу отримав жовту картку, вийшов на поле, щоб щось ще сказати арбітру. Як сам пояснив після гри: «Важко було стримати емоції». Потім набігли гравці обох команд. І почалося. Штовханина, сутички… А деякі глядачі також рвалися на поле, але їх стримували працівники муніципальної дружини. Розібратися хто кого штурхнув чи вдарив, було важко. Як сказав після гри тренер «Олімпіка» Віталій Розгон: «Все було сумбурно, і я не бачив хто спровокував сутичку. У будь якому разі, це не прикрашає футбол».
Але завершення було не на полі, а ще й в підтрибунному приміщенні. Там також була сутичка. У результаті, вже після матчу арбітр Ігор Бич, за нашими даними, вніс у протокол два вилучення в складі «Олімпіка» - голкіпера Владислава Рибака та капітана Івана Білого. А в складі «Поділля» покарав жовтою карткою Євгена Корохова. Утім, ймовірно, все, що відбулося після фінального свистка в Хмельницькому, ще розбиратиме контрольно-дисциплінарний комітет.
«Олімпік» покидав стадіон під вигуки «Ганьба» та під охороною. Арбітрів матчу також вивозили зі стадіону правоохоронці.
ye.ua
ще відео
https://www.youtube.com/watch?v=TwA4Fmpx4Yw Незарахований гол "Поділля" - Олімпіку
https://www.youtube.com/watch?v=H71tLx-lvGc
https://www.instagram.com/p/CUffb6UjTlj/
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