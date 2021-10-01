11-й тур
Подолье
0 : 1
Олимпик Д
01.10.2021, FT

ЛИТОВЧЕНКО: «Произошла потасовка. Соперники ругались и оскорбляли нас»

В матче 11-го тура Первой лиги «Олимпик» на выезде обыграл «Подолье»

  • 01.10.2021 23:59
  • 475 просмотров
  • 3 комментария
ЛИТОВЧЕНКО: «Произошла потасовка. Соперники ругались и оскорбляли нас»
© ФК Олимпик Донецк. Максим Литовченко

В матче 11-го тура Первой лиги «Олимпик» на выезде обыграл «Подолье» (1:0). Герой матча в Хмельницком стал Максим Литовченко, забивший победный гол на 90+6 минуте игры.

– Макс, первый гол в Первой лиге, да еще и в концовке такого напряженного поединка. Поделись своими эмоциями!

– Для меня это, как сказка. Я себе даже представить не мог, что мой первый гол получится таким. Это действительно очень эмоциональный момент.

– Какие в целом впечатления от игры, насколько сложно было противостоять Подолью?

– Мы тщательно готовились к этому матчу, понимали, что игра будет очень тяжелой. Своей работой и запредельным желанием нам удалось достичь нужного результата.

– Партнеры по команде, наверное, носили тебя на руках в раздевалке?

– Нет. Но, конечно, все рады, поздравили. Все-таки дебютный гол, еще и на последних минутах в такой игре – очень приятно!

– Что произошло в конце поединка?

– Произошла потасовка! Футболисты Подолья начали прессинговать судью, мы - за него заступаться. В ответ они начали оскорблять нас, используя нецензурные выражения, вести себя агрессивно. Они были расстроены, это их первое домашнее поражение. Очень неприятная ситуация.

ВИДЕО конфликта: смотреть на YouTube (в конце видеозаписи матча)

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 02.10.2021 00:09
    +2
    turist86, 02.10.2021 00:04
    На 84 хвилині матчу, після прострілу Яна Морговського, забив Володимир Савошко. Гравці «Олімпіка» почали апелювати до арбітра Ігоря Бича, що Савошко підграв собі рукою. І рефері з Києва скасував взяття воріт донецької команди, яка базується в Києві. Цікаво інше – що до можливого потрапляння м’яча в руку Савошка, а чи не було порушення правил з боку захисника «Олімпіка», який боровся з з Володимиром? Утім, тоді б Бич призначив пенальті. Отож, арбітр вирішив скасувати гол і трибуни СК «Поділля» «завелися». На адресу рефері почали скандувати нецензурні слова.
    Не стримував слів після гри й наставник хмельничан Віталій Костишин, який одразу сказав, що йому важко коментувати сам матч, оскільки переповнюють емоції. «Для мене не зрозуміло, як можна спочатку зарахувати гол, а потім не зарахувати. Ми передивилися гол Савошка, там його штовхали… якщо гол не зарахували, мало б бути пенальті. Та й наче по часу більше грали, - після матчу говорив головний тренер «Поділля» Віталій Костишин. – Ні наші вболівальники, ні наша команда, ні наше місто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Є завдання – «відривайте» нас на виїзді, але не вдома».
    Отож, пролунав фінальний свисток. Віталій Костишин, який після пропущеного його командою голу отримав жовту картку, вийшов на поле, щоб щось ще сказати арбітру. Як сам пояснив після гри: «Важко було стримати емоції». Потім набігли гравці обох команд. І почалося. Штовханина, сутички… А деякі глядачі також рвалися на поле, але їх стримували працівники муніципальної дружини. Розібратися хто кого штурхнув чи вдарив, було важко. Як сказав після гри тренер «Олімпіка» Віталій Розгон: «Все було сумбурно, і я не бачив хто спровокував сутичку. У будь якому разі, це не прикрашає футбол».
    Але завершення було не на полі, а ще й в підтрибунному приміщенні. Там також була сутичка. У результаті, вже після матчу арбітр Ігор Бич, за нашими даними, вніс у протокол два вилучення в складі «Олімпіка» - голкіпера Владислава Рибака та капітана Івана Білого. А в складі «Поділля» покарав жовтою карткою Євгена Корохова. Утім, ймовірно, все, що відбулося після фінального свистка в Хмельницькому, ще розбиратиме контрольно-дисциплінарний комітет.
    «Олімпік» покидав стадіон під вигуки «Ганьба» та під охороною. Арбітрів матчу також вивозили зі стадіону правоохоронці.
    ye.ua
    ще відео
    https://www.youtube.com/watch?v=TwA4Fmpx4Yw Незарахований гол "Поділля" - Олімпіку
    https://www.youtube.com/watch?v=H71tLx-lvGc
    https://www.instagram.com/p/CUffb6UjTlj/
    Дякую за коментар. А то не факт, що про це би хтось написав.
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 02.10.2021 00:05
    -1
    Це стойло коли йшло до автобуса під скандування ганьба всі дуже єхидно ржали... Вони не розуміють, що в команди можуть бути вболівальники, а грають хрін знає для кого...
    Ссылка
    turist86
    turist86, 02.10.2021 00:04
    +2
    На 84 хвилині матчу, після прострілу Яна Морговського, забив Володимир Савошко. Гравці «Олімпіка» почали апелювати до арбітра Ігоря Бича, що Савошко підграв собі рукою. І рефері з Києва скасував взяття воріт донецької команди, яка базується в Києві. Цікаво інше – що до можливого потрапляння м’яча в руку Савошка, а чи не було порушення правил з боку захисника «Олімпіка», який боровся з з Володимиром? Утім, тоді б Бич призначив пенальті. Отож, арбітр вирішив скасувати гол і трибуни СК «Поділля» «завелися». На адресу рефері почали скандувати нецензурні слова.
    Не стримував слів після гри й наставник хмельничан Віталій Костишин, який одразу сказав, що йому важко коментувати сам матч, оскільки переповнюють емоції. «Для мене не зрозуміло, як можна спочатку зарахувати гол, а потім не зарахувати. Ми передивилися гол Савошка, там його штовхали… якщо гол не зарахували, мало б бути пенальті. Та й наче по часу більше грали, - після матчу говорив головний тренер «Поділля» Віталій Костишин. – Ні наші вболівальники, ні наша команда, ні наше місто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Є завдання – «відривайте» нас на виїзді, але не вдома».
    Отож, пролунав фінальний свисток. Віталій Костишин, який після пропущеного його командою голу отримав жовту картку, вийшов на поле, щоб щось ще сказати арбітру. Як сам пояснив після гри: «Важко було стримати емоції». Потім набігли гравці обох команд. І почалося. Штовханина, сутички… А деякі глядачі також рвалися на поле, але їх стримували працівники муніципальної дружини. Розібратися хто кого штурхнув чи вдарив, було важко. Як сказав після гри тренер «Олімпіка» Віталій Розгон: «Все було сумбурно, і я не бачив хто спровокував сутичку. У будь якому разі, це не прикрашає футбол».
    Але завершення було не на полі, а ще й в підтрибунному приміщенні. Там також була сутичка. У результаті, вже після матчу арбітр Ігор Бич, за нашими даними, вніс у протокол два вилучення в складі «Олімпіка» - голкіпера Владислава Рибака та капітана Івана Білого. А в складі «Поділля» покарав жовтою карткою Євгена Корохова. Утім, ймовірно, все, що відбулося після фінального свистка в Хмельницькому, ще розбиратиме контрольно-дисциплінарний комітет.
    «Олімпік» покидав стадіон під вигуки «Ганьба» та під охороною. Арбітрів матчу також вивозили зі стадіону правоохоронці.
    ye.ua
    ще відео
    https://www.youtube.com/watch?v=TwA4Fmpx4Yw Незарахований гол "Поділля" - Олімпіку
    https://www.youtube.com/watch?v=H71tLx-lvGc
    https://www.instagram.com/p/CUffb6UjTlj/
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности