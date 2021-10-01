ВИДЕО. Махач после игры. Игроки и тренеры Подолья и Олимпика устроили драку

Большой конфликт возник после матча 11-го тура Первой лиги между игроками и тренерами «Подолья» и «Олимпика» (0:1).

Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко. После свистка об окончания игры голкипер «Подолья» агрессивно побежал к судье, а игроки «Олимпика» пытались ему помешать. Видимо, претензия хозяев поля к судье заключалась в том, что было компенсировано 5 минут, а гол забит аж на исходе 6-й.

В итоге матч завершился дракой в центре поля с участием представителей команд. В протоколе матча значится, что футболисты «Олимпика» Иван Белый и Владислав Рыбак получили красные карточки на 90+8 минуте игры.

ВИДЕО конфликта: смотреть на YouTube (в конце видеозаписи матча)