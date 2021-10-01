11-й тур
Подолье
0 : 1
Олимпик Д
01.10.2021, FT

ВИДЕО. Махач после игры. Игроки и тренеры Подолья и Олимпика устроили драку

Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко

  • 01.10.2021 21:20
  • 5203 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Махач после игры. Игроки и тренеры Подолья и Олимпика устроили драку
© Футбол 1/2/3

Большой конфликт возник после матча 11-го тура Первой лиги между игроками и тренерами «Подолья» и «Олимпика» (0:1).

Решающий гол на 90+6 минуте забил для гостей Максим Литовченко. После свистка об окончания игры голкипер «Подолья» агрессивно побежал к судье, а игроки «Олимпика» пытались ему помешать. Видимо, претензия хозяев поля к судье заключалась в том, что было компенсировано 5 минут, а гол забит аж на исходе 6-й.

В итоге матч завершился дракой в центре поля с участием представителей команд. В протоколе матча значится, что футболисты «Олимпика» Иван Белый и Владислав Рыбак получили красные карточки на 90+8 минуте игры.

ВИДЕО конфликта: смотреть на YouTube (в конце видеозаписи матча)

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
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    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 22:28
    0
    Непонятно, зачем олимпийцы дрались? Иди в баню и радуйся.
    Но как же раньше играли просто 90 без +??? Эти + основа всех скандалов. Отмените их в УПЛ, а лучше карать затяжку игры. Вплоть до красной!
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    Burevestnik
    Burevestnik, 01.10.2021 22:04 (изменен)
    0
    все правильно - игра до гола.!!! так и надо!!!
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    24586marrr
    online
    24586marrr, 01.10.2021 21:56
    0
    Поділля изнасиловали и они снимаются? Такой ведь тренд первой лиги в этом году? А вообще как не странно такое говорить, спасибо каналам футбол за трансляции всех матчей первой лиги... столько нового узнал о тренерах и игроках первой лиги))))
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    Trollface
    Trollface, 01.10.2021 21:54
    0
    Судья ждал когда забьют и сразу дал свисток.
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    cooperchack
    cooperchack, 01.10.2021 21:51
    0
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