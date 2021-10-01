Таблица коэффициентов. Украина – 1 гол в 6 матчах, Россия обошла Шотландию

«Динамо» Киев и «Заря» Луганск потерпели разгромные поражения в еврокубках

  • 01.10.2021 06:50
  • 2363 просмотра
  • 1 комментарий
Таблица коэффициентов. Украина – 1 гол в 6 матчах, Россия обошла Шотландию
© Кирилл Дымов, Sport.ua

C 28 по 30 сентября в трех еврокубковых турнирах сыграны матчи второго тура. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве сыграл в нулевую ничью с «Интером» (0:0). Эта ничья принесла Украине 1 очко, которое при делении на 5 стартовавших команд дает прибавку 0.200 балла.

В группе E киевское «Динамо» на выезде потерпело фиаско от «Баварии» (0:5). Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). 

  • Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 30.600.

Печально, но в шести матчах основного раунда еврокубков украинские команды забили лишь один мяч – и тот был оказался голом престижа «Зари» в ворота норвежцев.

А вот Россия (31.682) обогнала Шотландию (21.300) и вышла на 9-ю позицию. «Зенит» разгромил шведский «Мальме» в ЛЧ (4:0). В  матче ЛК «Наполи» – «Спартак» (2:3) зафиксирован сенсационный результат. И только «Локомотив» потерял очки, проиграв «Лацио» (0:2).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Erebor
    online
    Erebor, 01.10.2021 07:06
    0
    Обычно тут ставят комментарии... Но коментировать нечего
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