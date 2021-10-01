Кто такой Эдуардо Камавинга, и почему на него сделали ставку в Реале

В последний день работы летнего трансферного окна мадридский «Реал», не отличавшийся до этого существенной активностью в плане подписаний новичков, оформил достаточно неожиданный трансфер. За 31 миллион евро «бланкос» подписали 18-летнего таланта «Ренна» Эдуардо Камавингу, который уже успел дебютировать в сборной Франции.

Украинские болельщики прекрасно запомнили Камавингу, потому как он стал одним из тех, кто забивал «сине-желтым» в катастрофическом для команды Шевченко спарринге минувшей осенью, который закончился со счетом 1:7. Но пока серьезной роли в стане национальной команды Франции Эдуардо не играет. Так почему же его решил подписать «Реал»?

Тяжелое детство и стремительный подъем

Эдуардо Камавинга родился на западном побережье Анголы в лагере конголезских беженцев, которые скрывались на чужой территории от смертоносной войны, разрушавшей их родину. Спустя два года после появления на свет Эдуардо, его родители перебрались во Францию, где осели в небольшом городке под названием Фужер. Именно там мальчишка и начал делать первые шаги в футболе, когда в 6-летнем возрасте был записан в ряды местной команды «Драпо-Фужер».

Когда Камавинге было 10 лет, его заприметил региональный скаут «Ренна» Матье Ле Скорне, благодаря усилиями которого Эдуардо и оказался в академии бретонцев. Новый клуб паренька практически сразу же пришел на помощь его семье. Дом, которым во Франции обзавелись родители Камавинги серьезно пострадал в результате пожара, из-за чего семье эмигрантов из Африки было попросту негде жить. «Ренн» выделил средства на новое жилище, чем окончательно убедил семейство Камавинга в том, что их сын сделал правильный выбор.

Практически с первых дней в «Ренне» Камавинга зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Талант юноши быстро оценил главный тренер юношеской команды «Ренна» Жюльен Стефан, который впоследствии перешел работать с дублирующим составом, но подтягивал Эдуардо к играм за него, хотя тот был гораздо моложе всех своих товарищей. Именно Стефан и стал тем коучем, при котором карьера Камавинги резко пошла вверх.

В декабре 2018 года руководство «Ренна» отправило в отставку с поста главного тренера первой команды Сабри Лямуши, заменить которого в должности был призван Жюльен Стефан. Изначально этому специалисту отдавалась роль типичного временщика, но он сумел добиться неплохих результатов, и руководство оставило Стефана в должности уже на постоянной основе.



Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Одним из судьбоносных для команды и карьеры самого Камавинги решений Стефана в «Ренне» стал перевод юного воспитанника бретонцев в первую команду. Поначалу это решение воспринималось большинством, как стремление подтянуть в когорту подопечных того, с кем Стефан был знаком лучше, но со временем Камавинга дал понять – он тренируется с основой вовсе не по блату.

6 апреля 2019 года Эдуардо Камавинга в возрасте 16 лет 4 месяцев и 27 дней дебютировал в поединке французской Лиги 1 против «Анже» (3:3), выйдя на замену на 89-й минуте. Благодаря этому полузащитник стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил за первую команду бретонцев в официальных поединках с 1990 года, перекрыв прежнее достижение, принадлежавшее Лорану Уарду. Что правда, 15 августа 2021 года Камавинга перестал быть рекордсменом «Ренна», так как самым молодым игроком в истории клуба стал Матис Тель, сыгравший в официальном поединке за первую команду в 16 лет 3 месяца и 19 дней.

И если будущее Теля пока неизвестно, то Эдуардо Камавинга уже сейчас может похвастаться существенными достижениями. В своем юном возрасте хавбек показал, что не боится выходить на поле против топовых команд и их звездных исполнителей. Свой первый матч в основном составе «Ренна» Камавинга отыграл 1 мая 2019 года, когда вышел против «Монако». Бретонцы сумели забить два быстрых мяча, и на момент замены Эдуардо вели в счете 2:0, хотя поединок закончили вничью 2:2. Камавинга отличился 43 действиями на поле, в том числе 17 передачами, причем все из них оказались точными. А еще юный хавбек выиграл 16 из 23 единоборств (70%), буквально поразив всех своим хладнокровием и самообладанием. После того поединка нашлось немало специалистов, которые заявили, что упущенная победа «Ренна» - это результат ухода с поля Камавинги, без которого бретонцы потеряли контроль над игрой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга против Андера Эрреры

По-настоящему удивить всех во Франции Камавинга сумел уже через несколько месяцев – в поединке против «Пари Сен-Жермен», который состоялся 18 августа 2019 года в рамках розыгрыша Лиги 1. Молодой хавбек в той игре не только отличился результативной передачей, но и показал 93%-ную точность в передачах, 60%-ную успешность обводок и 62%-ную эффективность в единоборствах. После той игры, которую «Ренн» выиграл со счетом 2:1, о таланте Камавинги во Франции заговорили во весь голос, а сами бретонцы по итогам сезона сумели завоевать путевку в Лигу чемпионов, где Эдуардо получил возможность дебютировать осенью следующего года, проведя свой первый матч в групповой стадии в 17 лет 11 месяцев и 10 дней.

Во многом столь яркий старт профессиональной карьеры и обратил на Камавингу внимание топ-клубов континента. Естественно, много говорили о варианте с «Пари Сен-Жермен», однако боссы «Ренна» хотели выручить за своего вундеркинда очень много денег (поговаривали о 100 миллионах евро), и согласились отпустить того в «Реал» за 31 миллион евро плюс бонусы только после того, как стало ясно, что Эдуардо не продлит контракт с бретонцами, и те рискуют потерять молодого хавбека бесплатно в будущем.

Возможности и потенциал

Начинал играть в профессиональном футболе Камавинга на позиции опорного полузащитника, однако достаточно быстро доказал, что способен адаптироваться к различным задачам на поле. Сегодня для Эдуардо не составляет проблем закрыть практически любую позицию в центре поля, выполняя объем функций от опорного полузащитника до инсайда, активно играющего на атаку.

В свои 18 лет Камавинга обладает фантастической физической готовностью, что позволяет ему проводить большое количество матчей в сезоне на высоком уровне. Несмотря на свой юный возраст, Эдуардо два последних сезона был ключевым игроком «Ренна», проведя 60 матчей в Лиге 1, из которых в 52 появлялся на поле в стартовом составе.

В минувшем сезоне в среднем точность передач Камавинги составляла 91%, но даже переезд в «Реал» не снизил этого показателя, так как на старте нынешнего сезона молодой хавбек также имеет среднюю точность пасов в 91%. Очевидно, что в «Ренне» от полузащитника все-таки требовали играть более аккуратно, в то время как в «Реале» наверняка Анчелотти будет просить активнее рисковать. Уже сейчас заметно, что Камавинга готов к подобному. Если в прошлом сезоне на счету хавбека в среднем было по 1,1 передаче в штрафную соперника (при точности в 57%), то в нынешнем этот показатель увеличился вдвое – до 2,4 (при точности в 59%). То же самое касается и касаний в штрафной площади: здесь также существенный рост статистики в сравнении с минувшим сезоном – с 0,91 до 1,79. При этом важно, что Камавинга не потерял в эффективности ведения борьбы в центре поля. Если в «Ренне» в минувшем сезоне показатель выигранных единоборств у Эдуардо был равен 48%, то на старте текущего сезона уже в «Реале» он вырос до 54%.

Пожалуй, главным минусом Камавинги прямо сейчас является его чрезмерная зависимость от левой ноги. В футболе этот хавбек типично «одноногий» исполнитель, чем многие оппоненты «Ренна» по чемпионату Франции научились грамотно пользоваться еще в минувшем сезоне. В среднем своей сильной левой ногой Камавинга в Лиге 1-2020/21 выполнял 51 передачу за матч, в то время как правой – только 3 паса за игру. Сам футболист в интервью признавал зависимость от левой ноги, и обещал в будущем сделать все, чтобы она свелась к минимуму.

Впрочем, талант и потенциал Камавинги настолько колоссальны, а его футбольный интеллект очевиден, что тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти ныне лишь рассыпается комплиментами в адрес молодого парня.

«У Камавинги есть все, чтобы играть за «Реал». Уверен, что он многое даст клубу. Эдуардо может играть на любой позиции в полузащите, что является большим его преимуществом. «Реал» получил очень сильного игрока на много лет вперед», - отмечал Анчелотти в середине сентября.

Чего ждать в Мадриде?

Переход Камавинги из «Ренна» в «Реал» за 31 миллион евро, безусловно, стал горьким разочарованием для поклонников бретонцев. Да и руководство клуба наверняка хотело выручить от продажи хавбека значительно больше, но президент «Реала» Флорентино Перес невероятно грамотно воспользовался ситуацией. Есть даже предположение, что слухи об интересе мадридцев к Килиану Мбаппе, активно раздуваемые в прессе в конце августа, были нужны боссу «бланкос» для того, чтобы максимально тайно вести переговоры по Камавинге, чем удалось избежать более агрессивной конкуренции со стороны других топ-клубов Европы.

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Адаптация Камавинги в Мадриде будет напрямую зависеть от того, насколько комфортно в Испании будет его семье, потому как к родителям молодой хавбек очень привязан еще со времен своего тяжелого детства. Поговаривают также, что отношения Эдуардо с руководством «Ренна» испортились после того, как стан бретонцев покинули два ключевых для карьеры Камавинги человека – Жюльен Стефан, давший ему шанс в первой команде, и Матье Ле Скорне, приведший юношу в академию «Ренна» в 2013-м. После этого, а также на фоне многочисленных трансферных слухов, Камавинга и отказался оставаться в «Ренне».

Как сложится его будущее в Мадриде? Сложно предсказать, но одно можно гарантировать точно – за свое место в составе Эдуардо будет биться до конца. Его главными достоинствами люди, которые знакомы с Камавингой поближе, называют умение приспосабливаться к обстановке и ситуации, а также его врожденная скромность. Очевидно, их выработала непростая жизнь, с которой Эдуардо пришлось столкнутся с самого детства.

В Мадриде с его практически безграничными возможностями и морем пафоса Камавинге придется столкнутся с рядом искушений и испытаний. Нет сомнений, что хавбека ждут и непростые времена, потому как нарваться на критику в стане «бланкос» куда проще, чем выступая за «Ренн». Однако, родившись в лагере беженцев и пройдя непростой путь наверх до самой футбольной элиты, Камавинга в свои 18 лет психологически выглядит уже абсолютно сформировавшейся личностью, способной справиться с любым давлением.