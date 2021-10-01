Кот и горошек? Журналисты России спросили у Вернидуба, когда он вернет дуб

После ярких успехов тираспольского «Шерифа» в Лиге чемпионов журналисты российского издания «Спорт-Экспресс» задали шуточный вопрос украинскому тренеру команды Юрию Вернидубу по поводу его фамилии:

– Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

– Почитайте украинскую сказку «Кот и горошек». Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией. У меня козацкий род.

– Значит, дуб точно не вернете?

– Нет, он будет стоять вечно. Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим.

Отметим, что журналисты «СЭ» даже неправильно написали название сказки. Вернидуб имел в виду известную украинскую сказку «Котигорошко», но журналистам послышалось «Кот и горошек».

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