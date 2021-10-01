Кот и горошек? Журналисты России спросили у Вернидуба, когда он вернет дуб

Наставник «Шерифа» посоветовал прочитать украинскую сказку «Котигорошко»

  • 01.10.2021 17:00
  • 3255 просмотров
  • 7 комментариев
Кот и горошек? Журналисты России спросили у Вернидуба, когда он вернет дуб
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

После ярких успехов тираспольского «Шерифа» в Лиге чемпионов журналисты российского издания «Спорт-Экспресс» задали шуточный вопрос украинскому тренеру команды Юрию Вернидубу по поводу его фамилии:

– Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

– Почитайте украинскую сказку «Кот и горошек». Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией. У меня козацкий род.

– Значит, дуб точно не вернете?

– Нет, он будет стоять вечно. Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим.

  • Отметим, что журналисты «СЭ» даже неправильно написали название сказки. Вернидуб имел в виду известную украинскую сказку «Котигорошко», но журналистам послышалось «Кот и горошек».

Публикация «Спорт-Экспресса»:

Источник — Спорт-Экспресс

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2021 18:17
    0
    "пойду к окну" - ну піди і "какни"... Десь так приблизно...
    Ссылка
    ManUtd
    ManUtd, 01.10.2021 18:14
    0
    Ещё один весёлый факап в мою коллекцию пруфов, что мокши не славяне
    Ссылка
    A.V.
    A.V., 01.10.2021 18:13
    0
    Як можна усруським дубам щось пояснити?!
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 01.10.2021 17:48
    +1
    Цікаво . Російське слово "сравни".. то срав? Чи ні?))
    Ссылка
    Publius
    Publius, 01.10.2021 17:44
    +3
    Надо было ответить, что на украинском слово «верни» означает не «возврати», а «поверни» или «сверни». И свой дуб Юрий уже свернул («Реал» обыграл), так что больше москалям ловить в его фамилии нечего. И вообще пора им, болезным, учить украинский.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 01.10.2021 17:21
    +7
    «Кот и горошек»
    Ссылка
    source02
    online
    source02, 01.10.2021 17:06
    +3
    позорище ЭГЭШНОе, дальше будет хуже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности