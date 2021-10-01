Как унять боль после 0:5?

Блогер Sport.ua – о том, как «Динамо» преодолевало кризис после крупных поражений в Европе

  • 01.10.2021 15:34
  • 1509 просмотров
  • 52 комментария
Как унять боль после 0:5?
© ФК Динамо

Уничижительное поражение киевлян в Мюнхене повторило европейский антирекорд украинского клуба и побудило блогера Sport.ua Алексея Рыжкова вспомнить предыдущие подобные неудачи киевлян и пути выхода из кризисов того времени.

Давным-давно

Собственно, во внутренних турнирах «Динамо» не так и часто проигрывало со счетом 0:5. Были, правда, поражения и покрупнее. Но именно счет из песни группы «ЧайФ» в чемпионатах бывшего СССР с «Динамо» в качестве проигравшей стороны случался пять раз: трижды в первые послевоенные годы, еще раз в первом чемпионском сезоне-1961 и еще в сезоне-мечте-1975. Дважды киевлян так обижали московские армейцы, по одному разу одноклубники из Москвы и тогдашнего Ленинграда и «Пахтакор». Примечательно, что в 1948 г. и в 1950 г. киевляне с таким счетом уступали будущим чемпионам страны. В сезоне-1950 на их счету вообще два таких поражения и итоговое 13-е место, а сезон-1948 динамовцы завершили 10-ми. Поле 0:5 в 1948-м киевляне на выезде разошлись миром с тбилисским «Динамо» (1:1), доигрывая матч в меньшинстве. Показательно и то, что дважды после 0:5 в 1950 г. киевляне играли по нулям на выезде соответственно с «Даугавой» и «Крыльями Советов», исповедуя принцип: «Оборона превыше всего». Итак, «автобус» – готовая тактика для последующих игр? Вполне может быть.

Поражение от московских динамовцев в июле 1961-го (кстати, счет в том матче открыл нынешний телеэксперт, а тогда полузащитник киевлян Йожеф Сабо, отметившись… автоголом) поспособствовало мобилизации киевлян, больше в том чемпионате они не проигрывали и в итоге впервые завоевали золотые медали. Отмечу, что и в том сезоне после 0:5 киевляне отыграли 0:0 на выезде (соперником был ереванский «Спартак»). Про позор действующего обладателя Суперкубка УЕФА в октябрьском Ташкенте в сезоне-1975 в свое время было написано немало. Что это было – сдача, плохой настрой, пресыщение футболом? Не буду сейчас копаться в причинах той неудачи. Скажу лишь, что после ташкентского фиаско, в конце октября – начале ноября, киевляне уверенно выиграли у исландского «Акранеса» в еврокубке и несколько притормозили в чемпионате, в трех играх подряд не смогли победить, но, в конце концов, достигли чемпионской вершины. В чемпионатах независимой Украины динамовцы с таким счетом не проигрывали, а вот в еврокубках в постсоветский период подобные оказии случались. В 1960-е –1980-е гг. у киевлян были иногда неудачные еврокубковые противостояния, но до разницы в минус пять дело они не доводили, да и были ли в те времена в Европе команды, способные на такую лихость в соперничестве с командами Маслова или Лобановского (Базилевича)! Поражения со счетом 0:3 – да, были: «Селтик», «Реал», «Штутгарт», «Сент-Этьен», «Гамбург» отгружали динамовцам по три гола, больше же позволить себе не мог никто в ту пору. А вот с началом лихих 1990-х нашлись у киевлян суровые обидчики. Пионером в этом деле выступила «Бенфика».

Контрастный «Да Луш»

01.04.1992. Лиссабон. Групповой этап Кубка чемпионов. «Бенфика» – «Динамо» (Киев) – 5:0 (1:0). 11 000 зрителей.

Последний розыгрыш Кубка чемпионов перед переименованием турнира в Лигу чемпионов. Впервые – разделение команд на группы в главном еврокубке. «Бенфика» взяла убедительный реванш за минимальное поражение в первом круге в Киеве от команды Анатолия Пузача. Собственно, болезненным фиаско киевлян стало благодаря их бывшему игроку Сергею Юрану. Экс-форвард киевлян в течение всего матча искал пути к воротам динамовцев и в конце матча сумел дважды пробить Вальдемараса Мартинкенаса. Так счет стал 0:5. Причин такого сокрушительного поражения несколько (про теорию заговора сейчас не буду). Во-первых, это немалое количество травмированных игроков: Сукиасян, Ковалец, Шматоваленко, Лужный, Виктор Мороз.

Во-вторых, переходный период на заре независимости Украины, когда киевляне после конкурентных противостояний с московскими клубами, одноклубниками из Минска и Тбилиси стали играть против Ахтырки, Франковска, одесских армейцев. Переключиться сразу на еврограндов было сложно, ведь это был абсолютно новый опыт, что-то вроде контрастного душа (или в данном случае «контрастного Луша», принимая во внимание название стадиона «Бенфики»). Впрочем, в следующем туре динамовцы смогли как-то реабилитироваться, выиграв со счетом 1:0 у пражской «Спарты» при рекордно низкой аудитории в домашнем матче еврокубка – 5000 зрителей. А вот первый чемпионат Украины выиграть не удалось: финальный поединок остался за симферопольской «Таврией». То поражение от «Бенфики» стало, как по мне, своеобразным водоразделом, после которого киевляне вступили в полосу неудач. Команда училась играть без Лобановского, и получалось это у нее не лучшим образом, чего уж там.

Голы из-за Горанов

24.09.2002. Турин. Групповой этап Лиги чемпионов. «Ювентус» – «Динамо» (Киев) – 5:0 (2:0). 26 876 зрителей.

«Ювентини» считались едва ли не главным фаворитом Лиги чемпионов. Но и киевляне имели свои козыри, однако не смогли ими воспользоваться. Команда Алексея Михайличенко не выглядела в том матче прямо уж так совсем безнадежно, по крайней мере, моменты создавала, нанеся 11 ударов по воротам туринцев, из которых 5 пришлись в створ ворот. Впрочем, туринцы угрожали динамовским воротам вдвое чаще. Феерил в тот вечер Марко Ди Вайо, на его счету – дубль! Не очень успешно сыграли оборонцы киевлян – Горан Саблич и Горан Гавранчич. Однако, несмотря на поражение с таким счетом, шансы на выход из группы после этой игры киевляне сохранили и боролись до конца, победив, в частности, «Фейенорд». Однако в решающем матче киевляне уступили тому же, правда, уже немотивированному «Юве» и остались в итоге третьими.

А в Кубке УЕФА уже ранней зимой динамовцы по сумме двух матчей «Бешикташу», который  возглавлял Мирча  Луческу. Именно тогда, кстати, менеджмент «Шахтера» обратил внимание на этого тренера. В то же время на внутренней арене после туринской неудачи киевляне взяли свое: после годичного перерыва снова добыли чемпионство.

Тьма паралелей

14.03.2019. Киев. Лига Европы. 1/8 финала. «Динамо» – «Челси» – 0:5 (0:3). 64 830 зрителей.

Если к предыдущей «какой боли» киевлян в еврокубках Александр Хацкевич имел отношение как игрок (провел на поле 70 минут), то к аналогичному поражению от «аристократов» он уже приобщился как главный тренер. Совсем ничего не получалось у динамовцев! В составе киевлян тогда вышли на поле 8 участников будущего мюнхенского фиаско, а на острие атаки и тогда, и сейчас играл Денис Гармаш. И количество динамовских ударов по воротам было сопоставимо с нынешней игрой против «Баварии». Хотя, ради справедливости, стоит сказать, что тогда на родном стадионе киевляне играли острее, чем теперь в Мюнхене, но, как бы то ни было, счет того матча – по игре. Тогдашний наставник лондонцев Маурицио Сарри среди факторов, обусловивших такое преимущество его подопечных, отметил недостаточную физическую готовность динамовцев, подчеркнув, что украинская команда играла после продолжительной зимней паузы и в середине марта попросту была не готова физически. После вылета из Лиги Европы динамовцы в том сезоне не смогли навязать «Шахтеру» борьбу за чемпионство, отстав в итоге на 11 очков. В то же время, о том, чтобы уступить 2-е место, тогда не было и речи: дистанция от вице-чемпиона до третьего призера того чемпионата составила 23 очка.

Настоящее

14.03.2021. Мюнхен. Групповой этап Лиги чемпионов. «Бавария» – «Динамо» – 5:0 (2:0). 25 000 зрителей.

Очередная евроболь киевлян пришлась на период становления команды. Если сравнить нынешний неуспех с предыдущими аналогами, то, создалось такое впечатление, что этот был каким-то очень уж запрограммированным, а большинство из предыдущих воспринималось как досадные сюрпризы. На сей раз практически все предматчевые прогнозы (ну, кроме откровенно ура-патриотических) получили подтверждение, а «Динамо» с самого начала выглядело обреченным. И неожиданности в Мюнхене не произошло, все прошло как-то буднично. Тем не менее, поражение, пусть и с большущим счетом, это лишь одно поражение. Отличие от предыдущих заключается еще и в том, что в Юношеской лиге УЕФА молодежь «Динамо» поиздевалась над «Баварией», четырежды расписавшись в воротах юных мюнхенцев. Хоть чем-то, но горькую пилюлю подсластили. Как свидетельствует опыт прошлых лет, время от времени поражения динамовцев с воспетым в хите счетом становились предтечами чемпионских вершин киевлян (1961, 1975, 2002/03). Как-то будет теперь?

Алексей РЫЖКОВ

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Анна Запорожанская
    Анна Запорожанская, 01.10.2021 16:41
    0
    Сложно отойти от такого
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 01.10.2021 16:37
    -2
    Шахта еще раз должна поставить на коленка киевский автобус
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:35
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:28
    Жека сортирщик ,когда ты уже выходной на сайте возьмёшь и с Лубнов приедешь в Киев на матч ДК ? Или тебе за это не платят
    слушай, а тебе вот не противно что твой шаХтарь об тебя ноги вытер ?
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:34
    +1
    Обижающийся из Бергамо, 01.10.2021 16:28
    Выиграть следующую игру.
    согласен - причем думаю о ней думали уже заранее
    Буяльским вообще не стали риковать, а Шапу сняли в начале второго тайма в Мюнхене
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:33
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:27
    Сортирщик,а что это ты изменил ты написал до этого в субботу матч ты лань даже не знаешь когда матч ДК
    в глаза балуешься ?
    так что сутуленькая 🐕 повезет тебя автобус на ДАнбас Арену ?
    поугдишь там как в старые добрые времена
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:28
    -5
    Жека сортирщик ,когда ты уже выходной на сайте возьмёшь и с Лубнов приедешь в Киев на матч ДК ? Или тебе за это не платят
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 01.10.2021 16:28
    +2
    Выиграть следующую игру.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:27
    -5
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:20
    Э , алкашня бурбасовская , вас когда в воскресенье привезут на. Олимпийский автобусом , вы хоть до стадиона дойдите , а не рассредоточьтесь по ближайшим подвтортням лакать нашатырь
    А то в прошлый раз, несмотря на статус « хозяйского» клуба, шахтёр все 90 минут играл под свистом как площадная путана, пришедшая на званый ужин
    Сортирщик,а что это ты изменил ты написал до этого в субботу матч ты лань даже не знаешь когда матч ДК
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 01.10.2021 16:23
    -1
    Как?
    Усиливать конкурентов по чемпионату надо, а не ослаБЛЯТЪ их.
    Тогда, в конкурентной среде, возможна развитие.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:22
    +4
    maxno, 01.10.2021 16:19
    отскок с Манако вспомни Александрию Минай как там Шериф поставил ржавых на место .
    Отскок с Монако это отскок десятилетия просто
    Там не автобус там парк бронетранспортёров стоял
    Так что мы про Монако , эти позорники и от Миная отбивались имея на поле ручную судейку , не давшую чистый пенальти в их ворота
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:20 (изменен)
    +5
    Э , алкашня бурбасовская , вас когда в воскресенье привезут на. Олимпийский автобусом , вы хоть до стадиона дойдите , а не рассредоточьтесь по ближайшим подвтортням лакать нашатырь
    А то в прошлый раз, несмотря на статус « хозяйского» клуба, шахтёр все 90 минут играл под свистом как площадная путана, пришедшая на званый ужин
    Ссылка
    maxno
    maxno, 01.10.2021 16:19 (изменен)
    +4
    mayakovskiy1, 01.10.2021 16:07
    отэта обгазоны))) Боже. Вы такие жалкие. Раз за 5 лет выиграли чемпионство. Личку аж 1-0 после выноса в первом круге и все обгазон.
    Завистливые зверьки, которым раз в 5 лет кинешь косточку и все - сопли пузырями
    отскок с Манако вспомни Александрию Минай как там Шериф поставил ржавых на место .
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:17
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:12
    Жека сортирщик ,когда ты уже выходной на сайте возьмёшь и с Лубнов приедешь в Киев на матч ДК
    5- й аккаунт за три дня , все что стоит знать о глорах шахтёра и их комплексах
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:16 (изменен)
    +4
    mayakovskiy1, 01.10.2021 15:50
    Прошлой осенью уже загнали)) 0-3 от мертвой Шахты. Этой осенью повторили. Опять 0-3. То есть тупо на коленях перед Шахтой дважды за год.
    Ждем разгрома дырявчиков вск, а потом минимум 0-4 от Барсы. Хочу уже не просто цыганского нытья, а метания шапок, "браво федерация", разбитых очков Франкова
    Всю прошлую осень визжали « Граза Европы , Топ клуб, Динамо Мались, Лучшиц в восточной Европе, будет 20 очков отрыва на финише»
    К концу второго круга поскуливали « худший шахтёр за 10 лет»
    В этом году уже постояли буков Г перед Минаем Александрией и Шерифом, сыграли Суперкубок имея карманную судейку и неделю отдыха перед матчем и снова ртом берут победы над всей Европой
    Как же я ржать буду , когда бомужющее ахметовсоке шапито, под радостные возгласы толпы , снова кто то изнасилует на Олимпийском
    Ссылка
    maxno
    maxno, 01.10.2021 16:16
    0
    Вспомните барселону как динамо прибило это существо 0-4 3-0 другие клубы тоже получали по полной . Поговорите о победах а не о неудачных играх.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.10.2021 16:13
    +3
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 16:02
    ты издевательство над дырявыми путаешь с волнением
    нет, это боты из кротофермы всех настраивают на победу,
    но волнуются как-бы не прогорело.
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 01.10.2021 16:12
    +2
    Ну если для так называемых футболистов ничего страшного не произошло то нам так точно должно быть пох
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 01.10.2021 16:12
    -3
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:11
    Ничего страшного, нужно двигаться дальше
    Жека сортирщик ,когда ты уже выходной на сайте возьмёшь и с Лубнов приедешь в Киев на матч ДК
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:12
    +3
    mayakovskiy1, 01.10.2021 16:07
    отэта обгазоны))) Боже. Вы такие жалкие. Раз за 5 лет выиграли чемпионство. Личку аж 1-0 после выноса в первом круге и все обгазон.
    Завистливые зверьки, которым раз в 5 лет кинешь косточку и все - сопли пузырями
    Кстати ты до этой лички месяц наверное ДК ртом обыгрывал ; а после матча на два месяца с сайта потерялся , это к теме «жалкие»
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 16:11
    +2
    Ничего страшного, нужно двигаться дальше
    Ссылка
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