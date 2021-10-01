Рома разгромила Зарю, Свитолина отомстила за Козлову, Юрченко – игрок Десны

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 сентября.

1. И снова три пропущенных. Заря в Запорожье с крупным счетом проиграла Роме. Команда Жозе Моуриньо одержала вторую разгромную победу в групповом турнире Лиги конференций.

2. Чикаго. Свитолина остановила обидчицу Козловой. Элина пробилась в четвертьфинал.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко - игрок Десны. Неожиданный переход в украинском чемпионате.

4. 2-й тур Лиги Европы. Харатин обыграл Лестер, у Ярмоленко – предголевой пас. 30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

5. Гуанчжоу Эвергранд: китайский Колосс, который может исчезнуть навсегда. Потеря еще одного топ-клуба может погрузить футбол Поднебесной во тьму…

6. 2-й тур Лиги конференций. Заря замыкает таблицу группы, пропустив 6 мячей. 30 сентября сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги конференций.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс уволил главного тренера. Геннадий Приходько отправлен в отставку после разгромного поражения от «Металлиста».

8. Немецкие СМИ: «Результативная домашняя работа против безнадежного Динамо». Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после разгромного поражения киевлян от «Баварии».

9. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отрыв Шахтера от Динамо должен быть очков 20». Специалист отметил высокий уровень игры «горняков» в матче с чемпионом Италии.

10. Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа? Это меня не касается». Британский боксер – о неожиданном фиаско соотечественника.