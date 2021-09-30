ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко - игрок Десны

Клуб УПЛ «Десна» сообщил о подписании контракта с атакующим полузащитником Владленом Юрченко.

О сроках договора информации нет.

В последних сезонах Юрченко был лидером «Зари» и кандидатом в сборную Украины, однако игрок покинул команду Виктора Скрипника свободным агентом.

Ожидалось, что Владлен перейдет в зарубежный чемпионат, но в итоге подписал контракт с «Десной». 27-летний игрок ранее находится в системе «Шахтера», а также выступал за «Байер» и датский «Вайле».

Переход можно назвать неожиданным, учитывая финансовые проблемы черниговского клуба. Ранее сообщалось о долгах по зарплате за 4-5 месяцев.

Всего в составе «Зари» Юрченко провел 68 матчей, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.