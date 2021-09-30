ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко - игрок Десны

Неожиданный переход в украинском чемпионате

  • 30.09.2021 16:01
  • 1593 просмотра
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко - игрок Десны
© desna.football

Клуб УПЛ «Десна» сообщил о подписании контракта с атакующим полузащитником Владленом Юрченко.

О сроках договора информации нет.

В последних сезонах Юрченко был лидером «Зари» и кандидатом в сборную Украины, однако игрок покинул команду Виктора Скрипника свободным агентом.

Ожидалось, что Владлен перейдет в зарубежный чемпионат, но в итоге подписал контракт с «Десной». 27-летний игрок ранее находится в системе «Шахтера», а также выступал за «Байер» и датский «Вайле».

Переход можно назвать неожиданным, учитывая финансовые проблемы черниговского клуба. Ранее сообщалось о долгах по зарплате за 4-5 месяцев.

Всего в составе «Зари» Юрченко провел 68 матчей, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

Источник — ФК Десна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 16:26
    0
    Pavelgorov, 30.09.2021 16:13
    В Десне ??
    А скільки в Зорі і в Десні ? Напевно більш ніж слюсар 6 розряду.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 16:24
    0
    vsekan, 30.09.2021 16:20
    Чесно говоря думал он где то в Металист метит, ну или стоящее в Бельгии, в Германии же человек играл, тоже мог что поискать. Но на кой хуан он в Десну пошёл? Кто нибудь знает что то? Может у них планы на ЛЧ со следующего года, а сейчас деньги не платят откладывают?
    Видимо последний шанс..в Европу не взяли
    Ссылка
    vsekan
    online
    vsekan, 30.09.2021 16:20 (изменен)
    +1
    Чесно говоря думал он где то в Металист метит, ну или стоящее в Бельгии, в Германии же человек играл, тоже мог что поискать. Но на кой хуан он в Десну пошёл? Кто нибудь знает что то? Может у них планы на ЛЧ со следующего года, а сейчас деньги не платят откладывают?
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 30.09.2021 16:15
    0
    Отлично! Такие игроки в УПЛ нужны. И команда хорошая
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.09.2021 16:14
    +2
    Дови..бувався чувак. А міг би в ЛК грати. Який не є, але єврокубок.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 16:13
    0
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 16:06
    З їхніми зарплатами він там давно вже.
    В Десне ??
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 16:13
    -2
    OKs100, 30.09.2021 16:05
    Україна - це Європа.
    Хде?
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 30.09.2021 16:11
    +3
    sahka1981, 30.09.2021 16:09
    И зачем было с Зари уходить?
    Хотел в европейский клуб,но не судьба..
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 30.09.2021 16:09
    +6
    И зачем было с Зари уходить?
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 30.09.2021 16:08
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 16:06
    З їхніми зарплатами він там давно вже.
    С зарплатами в Десне?
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 30.09.2021 16:06
    0
    Barsa, 30.09.2021 16:03
    А как же Европа?
    З їхніми зарплатами він там давно вже.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 30.09.2021 16:05
    0
    Barsa, 30.09.2021 16:03
    А как же Европа?
    Україна - це Європа.
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    Ukrainian_football
    Ukrainian_football, 30.09.2021 16:05
    +5
    Зря с зари ушел. Не ему, не клубу это не выгодно.
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    Barsa
    Barsa, 30.09.2021 16:03
    0
    А как же Европа?
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