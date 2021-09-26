Президент Десны: «Сегодня в клубе идет погашение задолженности»

Владимир Левин ответил на вопрос по поводу ситуации в клубе с зарплатами

  • 26.09.2021 23:35
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Президент Десны: «Сегодня в клубе идет погашение задолженности»
© ТК Футбол 1/2/3. Владимир Левин

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин ответил на вопрос по поводу задолженности в клубе по заработной плате:

«Иногда бывают такие временные промежутки. Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.

Все ли налаживается? По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.

Со всеми ли рассчитаются? По-другому и не бывает. В случае, если не рассчитываешься с футболистами, то несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают».

Металлист другой – результат аналогичный. Десна дома потерпела поражение

Источник — Великий футбол

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