9-й тур
Десна
1 : 2
Металлист 1925
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист другой – результат аналогичный. Десна дома потерпела поражение

«Металлист 1925» одержал неожиданную победу

  • 26.09.2021 21:23
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  • 5 комментариев
Металлист другой – результат аналогичный. Десна дома потерпела поражение
© ФК Металлист 1925

Вторую игру подряд «Десна» проводила против «Металлиста». Но если в кубковой встрече соперником черниговской команды был «просто» «Металлист», то в поединке чемпионата – «Металлист 1925». Разница, разумеется, не только в цифрах в названии клуба, но и в классе исполнителей.

Напомним, в кубковом матче «Десна» уступила, хотя и открыла счет в конце первого тайма. А спустя пять дней домашний поединок УПЛ против другого представителя Харькова и вовсе начался для северян кошмарно. 

После стартового свистка Александра Омельченко секундная стрелка не успела совершить полный оборот по циферблату, как Мысак уже увидел мяч в сетке собственных ворот. Гости заработали угловой в первой же атаке, после чего последовала подача с корнера – и чисто «бразильский» удар Марлисона «задней ногой», т.е. пяткой с лёта себе за спину. Не без рикошета, но мяч-таки юркнул в угол ворот – 0:1! К слову, это был первый в сезоне выездной гол «Металлиста 1925» в рамках чемпионата.

К чести подопечных Александра Рябоконя, они и не подумали опускать руки. Команда понеслась вперед и очень скоро счёт сравняла. После подачи в штрафную мяч оказался у Волошина, который не пожадничал и отпасовал на Тотовицкого. Тот пробил в правый от себя угол – 1:1.

Хозяева после забитого мяча оборотов не сбросили. «Десна» шла вперед, атаковала большими силами. Но харьковчане грамотно оборонялись и не менее грамотно контратаковали. Так что соперник вынужден был играть с оглядкой на тылы. Впрочем, это не помешало найти свой шанс Владиславу Калитвинцеву. В стиле Роналду он сместился вдоль линии штрафной и мощно выстрелил – на выручку Сидоренко пришла перекладина ворот.

Градус игры повышался, но минут за пять до перерыва случился неприятный эпизод. Волошин и Ткачук пошли на мяч в середине поля, оба успели, оба убирали ногу – но столкнулись коленями. И оба завершили поединок из-за травмы. И если игрок «Десны» смог покинуть поле на своих двоих, то защитника гостей унесли с поля на носилках.

Следует отметить, что хозяева еще до перерыва успели провести пару неплохих атак, но не преуспели. 1:1 – счет ударов в створ до перерыва и он же – счёт на табло, т.е. вратарских сэйвов в первом тайме попросту не было.

А второй начался по схожему сценарию! Потому что гостям снова удалось забить «быстрый» гол. И снова самое непосредственное участие принял в этом событии Марлисон. Он поддержал «стеночку» соотечественника Фабиньо (который, собственно, и «сделал» гол), тот выдал навес на Кравченко. А уж Дмитрию не составило труда послать мяч в сетку – 1:2.

Картину игры, впрочем, гол не изменил. «Десна» продолжала наседать на ворота новичка УПЛ. Но время шло, а атаки хозяев не становились опаснее. Гости не теряли концентрации в обороне, играя предельно просто и осторожно. При этом не забывая контратаковать: на 70-й минуте состоялся первый в матче сэйв. Это Мысак в падении отразил удар Савина.

И только на 75-й (!) минуте состоялся второй удар в створ ворот «Металлиста 1925». Это Будковский несильно пробил в руки голкиперу. На этом – всё! Согласитесь, маловато для победы, даже над командой из нижней части турнирной таблицы. 

Хотя… Благодаря этой выездной победе «Металлист 1925» прыгнул сразу на девятую строчку турнирной таблицы, а «Десна» ведь так и осталась на седьмой. Так что на данный момент обоих соперников можно назвать середняками (а ведь в случае победы черниговчане могли взлететь в топ-3!). Ну что же, подтвердить свои амбиции команды смогут уже через неделю. Харьковчане примут в воскресенье «Минай», а «Десна» на выезде сыграет с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Десна» – «Металлист 1925» – 1:2 (1:1)

Тотовицкий (12) – Марлисон (1), Д.Кравченко (49)

В.Волошин (20) – Фабиньо (19), Д.Кравченко (52), Габелок (55)

«Десна»: Мысак, Картушов, Завийский, Ковтун (Шевцов, 86), Селин, Болбат, Домбровский, Тотовицкий, Калитвинцев, В.Волошин (Безбородько, 41), Будковский (Дегтярев, 80).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Фабиньо (Ермаков, 80), Ткачук (Западня, 41), Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Кравченко (Голодюк, 73), Крыськив, Батюшин, Марлисон (Зубков, 73).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
50' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кравченко (Металлист 1925).
12' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
2' ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).

Клим Лавренюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Metall86Kh
    Metall86Kh, 26.09.2021 22:08
    +1
    Да бедная Десна за неделю два Металлиста нагнуло)))
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    Holiday
    Holiday, 26.09.2021 22:02
    +2
    24586marrr, 26.09.2021 21:41
    Металист сити и Металист юнайтед)))
    Харьков Доджерс и Харьков Роверс
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    24586marrr
    24586marrr, 26.09.2021 21:41
    +4
    Металист сити и Металист юнайтед)))
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    Arty900
    online
    Arty900, 26.09.2021 21:37
    +2
    Красавцы, чего уж там.
    Как бы не пытались нам впарить "правду" про " настоящих и ненастоящих хорьков", но Кривенцов действительно очень толковый тренер, учитывая слабейший в лиге состав.
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    cucumber
    cucumber, 26.09.2021 21:26
    +3
    Вот это прикол! А я же всегда говорил, что это два воплощения одной команды! Металлист вперед за победой! Молодцы!
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