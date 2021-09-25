9-й тур
Десна
0 : 0
Металлист 1925
26.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.09.2021 22:19
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Десна – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© Википедия

В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Чернигове на поле стадиона имени Гагарина, начало - в 19:30.

Пятая команда чемпионата против двенадцатой - такая вывеска воскресного матча. Черниговская команда после двух подряд поражений со счетом 0:4 от «Динамо» и «Вереса», казалось, понемногу отходит (после того были ничья с «Ворсклой» и победа над «Рухом»), однако вылет из Кубка Украины от (ирония судьбы ) другой харьковской команды с почти идентичным названием оставил неприятный осадок в душах черниговских болельщиков. У подопечных Кривенцова ситуация диаметрально противоположная - в последних пяти матчах в чемпионате набрано одно очко, однако продолжается кубковый путь - победа над «Эпицентром» тому подтверждение. Стоит отметить, что воскресный матч станет первым в истории противостояний этих коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» - «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

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