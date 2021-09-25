Вслед за кубковой встречей против «Металлиста» «Десну» ждет игра чемпионата с другой харьковской командой: также «Металлистом», только уже с добавлением «1925» к названию. Сами же подопечные Валерия Кривенцова в середине недели съездили в Хмельницкую область, в непростой игре отвоевав путевку в 1/8 финала Кубка у второлигового «Эпицентра».

Металлист 1925

Точнее, «Металлист 1925» не покидал западную часть Украины, поскольку календарь приготовил харьковчанам три кряду выездные встречи в соседних регионах. Тренерский штаб принял решение провести их в формате турне, поэтому вполне ожидаемо, что в условиях частых переездов в составе была приличная ротация.

Если сравнить стартовые наборы исполнителей в играх со «Львовом» (0:0) и «Эпицентром» (1:0), то лишь два футболиста сохранили места в «основе». Это Фабиньо и Евгений Ткачук. В остальном – масса экспериментов, при этом отмечаем дебют Дениса Шелихова, отыгравшего на последнем рубеже на «ноль». Пять кряду матчей не знал побед в УПЛ «Металлист 1925», забив при этом только один гол, так что успех в Кубке стал хорошим подспорьем для психологии. А единственный мяч в ворота «Эпицентра» после симпатичной многоходовой комбинации отправил Андрей Ременюк, пока что не забивавший в Премьер-лиге.

Десна

Александр Рябоконь задействовал в Кубке если не основной, то очень близкий к таковому состав. Впрочем, «Металлист» по кадровому потенциалу, амбициям и вообще масштабам деятельности вполне отвечает уровню УПЛ, так что из вылета «Десны» вряд ли стоит делать сенсацию.

Стоит сказать, что в Харькове по сравнению с матчем против «Руха» (1:0) даже не попали в заявку Александр Сафронов, которому в игре с львовянами разбили лицо в единоборстве, а также Евгений Цымбалюк. На замену с харьковчанами вышли Леван Арвеладзе, Денис Безбородько и автор единственного гола в ворота «Руха» Андрей Тотовицкий.

Статистика встреч

В сезоне 2017/18, когда «Десна» завоевала путевку в УПЛ, «Металлист 1925» добился права выйти из Второй лиги – в Первую. После этого харьковчане три сезона провели в Первой лиге, а черниговская команда – в Премьер-лиге. Пути соперников могли пересечься в Кубке Украины, но не складывалось, как не сложилось и в текущем розыгрыше.

Комментарий

«Смотрели кубковый матч «Десны» в Кубке – команда понравилась. В первом тайме им игра удавалась, они повели в счете, во втором тайме, похоже, немного подсели, и как следствие пропустили два гола. Хотя, во второй половине встречи «Десна» несколько раз неплохо убегала в контратаки», – поделился мнением о предстоящем сопернике полузащитник «Металлиста 1925» Антон Савин.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Мысак, Картушов, Жук, Селин, Завийский, Болбат, Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Фабиньо, Крыськив.

Прогноз на противостояние

Пока что явно не хватает стабильности соперникам по воскресному матчу. Конечно, позиция в таблице и фактор домашнего поля говорят, что «Десна» - фаворит, но «Металлист 1925» точно способен взять очки в Чернигове. Ожидаем напряженную борьбу, однако спрогнозируем победу хозяев поля.

26 сентября, воскресенье