26 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ, в котором играли «Десна» и «Металлист 1925» (1:2).
Десна – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Марлисон, 1 мин.
ГОЛ! 1:1. Тотовицкий, 12 мин.
ГОЛ! 1:2. Кравченко, 49 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кравченко (Металлист 1925).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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