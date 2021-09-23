Эпицентр Дунаевцы
0 : 1
Металлист 1925
23.09.2021, FT

Металлист 1925 обыграл Эпицентр и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Единственный гол забил Ременюк на 84-й минуте поединка

  • 23.09.2021 15:08
  • 899 просмотров
  • 3 комментария
Металлист 1925 обыграл Эпицентр и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
© ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на выезде обыграл «Эпицентр» Дунаевцы со счетом 1:0 в поединке 1/16 финала Кубка Украины.

Единственный гол забил 22-летний украинский форвард Андрей Ременюк на 84-й минуте встречи.

Кубок Украины. 1/16 финала

«Эпицентр» Дунаевцы — «Металлист 1925» — 0:1
Гол: Ременюк, 84

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AKAUNT2013
    online
    AKAUNT2013, 23.09.2021 16:00
    -1
    Метал-1925 із перемогою!!!
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    cucumber
    online
    cucumber, 23.09.2021 15:53
    0
    С победой Металлист 1925! Молодцы!
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    ua_rem
    ua_rem, 23.09.2021 15:31
    0
    Эпицентр ни в чем не уступает команде Стороженко и с полным правом мог рассчитывать на 1/8 финала. Не отчаивайтесь ребята, Ваш проигыш - не катастрофа, Вы были достйны большего. И у Вас есть перспективы к росту, в отличии от Ваших прошедших в 1)8 соперников.
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