Металлист 1925 обыграл Эпицентр и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Харьковский «Металлист 1925» на выезде обыграл «Эпицентр» Дунаевцы со счетом 1:0 в поединке 1/16 финала Кубка Украины.
Единственный гол забил 22-летний украинский форвард Андрей Ременюк на 84-й минуте встречи.
Кубок Украины. 1/16 финала
«Эпицентр» Дунаевцы — «Металлист 1925» — 0:1
Гол: Ременюк, 84
Источник — Sport.ua
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