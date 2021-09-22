В четверг, 23 сентября, состоится матч 1/16 Кубка Украины по футболу, в котором «Эпицентр» Дунаевцы примет «Металлист 1925». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

«Эпицентр» Дунаевцы

«Эпицентр» Дунаевцы асоциируется с известной сетью гипермаркетов. Клуб, который был основан еще в середине 20-го столетия, лишь в 2020-м году получил статус профессионального. В прошлом сезоне команда долгое время претендовала на выход в Первую лигу, но финишировала на четвертом месте в своей группе.

В межсезонье в тренерский штаб команды Олега Надуды вошел известный специалист Сергей Нагорняк. В этом розыгрыше Второй лиги «Эпицентр» Дунаевцы занимает шестое место в группе А. Команда потерпела три поражения и одержала пять побед (три подряд). В Кубке Украины «Эпицентр» выступает со стадии 1/64 финала, где поочередно прошел «Подолье» (3:0) и тернопольскую «Ниву» (1:0). Сейчас подопечных Олега Надуды ожидает главное испытание в сезоне.

Состав «Эпицентра» Дунаевцы имеет ряд известных футболистов, среди которых Адриан Пуканыч, Руслан Ивашко, Владислав Кравченко. Также в составе есть бразилец Клаудиней Барбоза.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» в этом сезоне дебютировал в Украинской Премьер-лиге. Не скажешь, что харьковчане удачно стартовали в УПЛ. Хотя подопечные Валерия Кривенцова в первых трех турах набрали шесть очков, что является успехом, но затем пошел спад. Сейчас «Металлист 1925» не может победить уже в пяти матчах подряд, четыре из них харьковчане проиграли. В пассиве команды поражения от «Шахтера», «Ворсклы», «Днепра-1» и «Динамо» с общим счетом 1:8. Лишь в последнем туре команде удалось разжиться одним очком в игре со «Львовом» (0:0).

В данный момент «Металлист 1925» занимает 12-е место в УПЛ, что не может радовать клуб. Попытается команда выйти на победный путь в Кубке Украины, где харьковчане стартуют матчем с представителем Второй лиги. Несмотря на то, что «Эпицентр» Дунаевцы играет дома, у харьковчан на порядок больше шансов на успех. Все-таки класс команд пока разный.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Металлист 1925» является фаворитом, поэтому в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

23 сентября, четверг