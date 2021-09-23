В поединке 1/16 финала Кубка Украины харьковский «Металлист 1925» на выезде обыграл «Эпицентр» из города Дунаевцы (1:0).
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Эпицентр» Дунаевцы — «Металлист 1925» — 0:1
Гол: Ременюк, 84
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
Источник — YouTube
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