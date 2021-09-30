ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс уволил главного тренера

Руководство криворожского «Кривбасса» отправило в отставку главного тренера команды Геннадия Приходько.
Судя по всему, причиной стало домашнее поражение от харьковского «Металлиста» со счетом 0:5. Это самое крупное фиаско в новейшей истории клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Купцов, он будет готовить команду к матчу 11 тура Первой лиги против киевской «Оболони».
Отметим, что после 10 туров «Кривбасс» имеет в активе 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Металлиста» на 8 баллов.
Источник — ФК Кривбасс
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