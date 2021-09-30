ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс уволил главного тренера

Геннадий Приходько отправлен в отставку после разгромного поражения от «Металлиста»

  • 30.09.2021 10:00
  • 443 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс уволил главного тренера
© ФК Кривбасс. Геннадий Приходько

Руководство криворожского «Кривбасса» отправило в отставку главного тренера команды Геннадия Приходько.

Судя по всему, причиной стало домашнее поражение от харьковского «Металлиста» со счетом 0:5. Это самое крупное фиаско в новейшей истории клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Купцов, он будет готовить команду к матчу 11 тура Первой лиги против киевской «Оболони».

Отметим, что после 10 туров «Кривбасс» имеет в активе 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Металлиста» на 8 баллов.

Источник — ФК Кривбасс

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 30.09.2021 10:10
    0
    Дали бы уже доработать и вывести команду в ПЛ.Сейчас рискованно
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 30.09.2021 10:10
    0
    Уже после игр с Металлистом тренеров увольняют.... ЗГВАЛТУВАННЯ ПЕРВОЙ ЛИГИ.....
    Давно Первая лига так не срадала...
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