Металлист в гостях разгромил Кривбасс и упрочил лидерство

Матч лидеров первой лиги вызвал большой интерес в Кривом Роге. Но небольшой местный стадион «Горняк» явно не смог вместить всех желающих. Впрочем, первый тайм получился не самым интересным, так как обе команды действовали осторожно с оглядкой на свои ворота, а в атаке было совсем мало ударов.

Тем не менее, гости нашли возможность забить гол и на 16-й минуте повели в счете. К взятию ворот привел штрафной. Последовал навес в штрафную площадь, мяч отскочил к Подлепенцу и тот пробил головой с близкого расстояния. Мяч задел Зотько и влетел в ворота Сарнавского.

А вот второй тайм прошел с явным преимуществом гостей, у которых очень удачно вышли на замену сперва Балули, а затем Харрис. Причем уже на 47-й минуте Балули со штрафного угодил мячом в перекладину. А на 53-й минуте он выполнил блестящий пас на Пейшото и тот головой из пределов вратарской площади поразил цель.

А на 65-й минуте окончательно была убита интрига в этом матче. Харрис бил по воротам, мяч попал в руку Заименко и арбитр без колебаний указал на точку. При этом защитник «Кривбасса» получил второе предупреждение и был удален с поля. Пенальти четко реализовал Балули.

До разгромного результата харьковчане довели матч еще благодаря точным ударам Харриса и Пейшото. В итоге 5:0 в пользу «Металлиста» и теперь его лидерство стало более прочным. Подопечные Александра Кучера теперь опережают «Кривбасс», который на втором месте, на 8 очков.

Украинская первая лига. 10-й тур

Кривбасс - Металлист - 0:5

Подлепенец (16), Пейшото (53, 85), Балули (65, пен.), Харрис (68)

Заименко (64)

Приходько (16), Заименко (47, 64) - Сарапий (33)

«Кривбасс»: Сарнавский, Балан, Ловрич, Зотько, Мостовой, К.Приходько (Рябов, 59), Заименко, Пятов (Дебелко, 59), Васин (Семенов, 70), Щедрый (Говедарица, 61), Хобленко (Татарков, 77)

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Шопин, Сарапий (Демченко, 66), Танковский (Ралюченко, 66), Подлепенец (Балули, 46), Танчик (Рязанцев, 80), Фомин (Харрис, 55), Пейшото

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Горняк», Кривой Рог

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА