Металлист в гостях разгромил Кривбасс и упрочил лидерство

Харьковчане забили в Кривом Роге пять безответных мячей в ворота хозяев поля

  • 26.09.2021 17:20
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  • 12 комментариев
Металлист в гостях разгромил Кривбасс и упрочил лидерство
© ФК Металлист

Матч лидеров первой лиги вызвал большой интерес в Кривом Роге. Но небольшой местный стадион «Горняк» явно не смог вместить всех желающих. Впрочем, первый тайм получился не самым интересным, так как обе команды действовали осторожно с оглядкой на свои ворота, а в атаке было совсем мало ударов. 

Тем не менее, гости нашли возможность забить гол и на 16-й минуте повели в счете. К взятию ворот привел штрафной. Последовал навес в штрафную площадь, мяч отскочил к Подлепенцу и тот пробил головой с близкого расстояния. Мяч задел Зотько и влетел в ворота Сарнавского. 

А вот второй тайм прошел с явным преимуществом гостей, у которых очень удачно вышли на замену сперва Балули, а затем Харрис. Причем уже на 47-й минуте Балули со штрафного угодил мячом в перекладину. А на 53-й минуте он выполнил блестящий пас на Пейшото и тот головой из пределов вратарской площади поразил цель. 

А на 65-й минуте окончательно была убита интрига в этом матче. Харрис бил по воротам, мяч попал в руку Заименко и арбитр без колебаний указал на точку. При этом защитник «Кривбасса» получил второе предупреждение и был удален с поля. Пенальти четко реализовал Балули. 

До разгромного результата харьковчане довели матч еще благодаря точным ударам Харриса и Пейшото. В итоге 5:0 в пользу «Металлиста» и теперь его лидерство стало более прочным. Подопечные Александра Кучера теперь опережают «Кривбасс», который на втором месте, на 8 очков. 

Украинская первая лига. 10-й тур

Кривбасс - Металлист - 0:5

 Подлепенец (16), Пейшото (53, 85), Балули (65, пен.), Харрис (68)

 Заименко (64)

 Приходько (16), Заименко (47, 64) - Сарапий (33)

«Кривбасс»:  Сарнавский, Балан, Ловрич, Зотько, Мостовой, К.Приходько (Рябов, 59), Заименко, Пятов (Дебелко, 59), Васин (Семенов, 70), Щедрый (Говедарица, 61), Хобленко (Татарков, 77)

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Шопин, Сарапий (Демченко, 66), Танковский (Ралюченко, 66), Подлепенец (Балули, 46), Танчик (Рязанцев, 80), Фомин (Харрис, 55), Пейшото

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Горняк», Кривой Рог

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    ua_rem
    online
    ua_rem, 26.09.2021 17:51
    0
    Президент Кривбаса - молодец!!! Респект ! Интервью во флешзоне - достойное. Кривбас - не всё ещё потеряно, Вы - лучшие.....после нас.
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    FoZZy
    FoZZy, 26.09.2021 17:48
    -1
    Дивився паралельно матч Полісся з Оболонню, в якому Оболонь перемогла Полісся 1-4, і мені було не зрозуміло, як ми примудрилися там втратити очки. Напевно Полісся на нас добре налаштувалося, а на Оболонь - ні, тому і програло. Але прикро якось. Але то нічого, головне, що сьогодні перемогли, і ще як - 0.5. Рухаємося далі, а далі буде ще цікавіше.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 17:34
    +3
    cucumber, 26.09.2021 17:31
    причем в каждом туре
    Ну кроме Полесья))
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 26.09.2021 17:32
    +3
    МЕТАЛІСТ
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 17:31
    0
    Calm, 26.09.2021 17:30
    Просто хорошо сложилась игра
    причем в каждом туре
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 17:30
    +4
    Огонь! Великолепный матч! Вроде начало вырисовываться то, что хотел привить команде Кучер! Харрис очень хорош! Дальше будет интереснее еще! Ждем скулеж и скрежет зубов завистников и прочих терпил! Металлист - Чемпион!!!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 17:30
    +1
    babovoz, 26.09.2021 17:29
    Невже така яма між Металістом і іншими в перші лізі?
    Просто хорошо сложилась игра
    Ссылка
    babovoz
    online
    babovoz, 26.09.2021 17:29
    +5
    Невже така яма між Металістом і іншими в перші лізі?
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 26.09.2021 17:29
    +3
    Харьков - с ПОБЕДОЙ! Металлист - с заслуженной, убедительной победой! Болельщиков Всех: Желто-синий самый СИЛЬНЫЙ !!!!!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 17:28
    +2
    0-5, ноль - пять!!!
    Ссылка
    hakkinen
    hakkinen, 26.09.2021 17:28
    0
    Думаете, опять изнасилование???
    Нет!
    Скотоложество. Причём, всего стада.
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    Etana
    Etana, 26.09.2021 17:28
    +3
    Просто деклассировали основного конкурента.
    Понравился Харрис. Техничный и не боится брать игру на себя, обыгрывать за счет дриблинга.
    З.Ы. На месте судьи завершил бы матч когда в доп время полетел фаер и выбежал болельщик на поле.
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