10-й тур
Кривбасс
0 : 5
Металлист
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кривбасс — Металлист — 0:5. Какая боль! Видео голов и обзор матча

Харьковская команда разгромила соперников в центральном поединке 10-го тура Первой лиги

  • 26.09.2021 17:27
  • 818 просмотров
  • 3 комментария
Кривбасс — Металлист — 0:5. Какая боль! Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

В поединке 10-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист» на выезде разгромил «Кривбасс» со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Кривбасс» — «Металлист» — 0:5
Голы: Зотько, 16, автогол, Пейшото, 53, 85, Балули, 65, с пенальти, Харрис 68

Обзор матча

0:1, Зотько, 16, автогол

0:2, Пейшото, 53

0:3, Балули, 65, с пенальти

0:4, Харрис, 68

0:5, Пейшото, 85

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
68' ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
53' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
16' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иван Зотько (Кривбасс).

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.09.2021 17:44
    0
    OnlyKharkov, 26.09.2021 17:34
    Ща набегут Будут ныть про пенальти и удаление
    Да нет. Кривбасс был ужасен и заслуженно отгрёб.
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 26.09.2021 17:34
    +1
    Ща набегут Будут ныть про пенальти и удаление
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    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 17:32 (изменен)
    0
    Пейшоту - король воздуха в Украине! Таких нападающих еще не было! Металлист - команда феномен!
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