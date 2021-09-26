В поединке 10-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист» на выезде разгромил «Кривбасс» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кривбасс» — «Металлист» — 0:5
Голы: Зотько, 16, автогол, Пейшото, 53, 85, Балули, 65, с пенальти, Харрис 68
Обзор матча
0:1, Зотько, 16, автогол
0:2, Пейшото, 53
0:3, Балули, 65, с пенальти
0:4, Харрис, 68
0:5, Пейшото, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|16'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иван Зотько (Кривбасс).
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.