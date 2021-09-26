Александр КУЧЕР: «Кривбасс раскрылся, а потому получил пять мячей»

Комментарий главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча 10-го тура чемпионата Первой лиги с «Кривбассом» (5:0).

— Это кажется, что простая победа. Счет 5:0, но была хорошая игра, с накалом. В первом тайме было видно, что «Кривбасс» хочет у нас отобрать очки, затем он раскрылся, и потому получил 5 мячей. Им было тяжело против нас играть в открытый футбол.

— Лично вы прогнозировали сложный матч?

— Конечно, мы готовились, понимали, что нас ждет непростой матч, настраивали ребят. Нам главное было восстановить ребят физически после этого тяжелого периода, когда у нас были игры с «Полесьем» и «Десной». Очень важно было подойти к матчу в оптимальных кондициях.

— Команда приехала на этот поединок без Горбунова и Федорива. Можно сказать, что это не стало для «Металлиста» проблемой?

— А почему у нас должны быть проблемы? У нас есть коллектив, есть команда, которая состоит из 27–28 человек, есть ротация. Мы никогда не зависели от одного человека, для нас это не проблема.

— Была ли эта игра самой принципиальной для вас? Ведь «Кривбасс» — ваш конкурент.

— Нельзя сказать, что это принципиальный соперник. Это команда, которая тоже хочет выйти в Премьер-лигу. И мы настраивались так же, как и ко всем соперникам. Мы готовились, но, прежде всего, смотрели на свою игру и отталкивались от нее.

— Восемь очков преимущества после 10 туров. Чем дальше будете мотивировать команду?

— Впереди еще очень много игр. Для нас очень важно побеждать, мы хотим побеждать. И всегда будем стремиться побеждать и играть первым номером, как сегодня.