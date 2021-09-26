10-й тур
Кривбасс
0 : 5
Металлист
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КУЧЕР: «Кривбасс раскрылся, а потому получил пять мячей»

Наставник «Металлиста» прокомментировал победу над криворожским клубом (5:0)

  • 26.09.2021 19:24
  • 1176 просмотров
  • 1 комментарий
Александр КУЧЕР: «Кривбасс раскрылся, а потому получил пять мячей»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Комментарий главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча 10-го тура чемпионата Первой лиги с «Кривбассом» (5:0).

— Это кажется, что простая победа. Счет 5:0, но была хорошая игра, с накалом. В первом тайме было видно, что «Кривбасс» хочет у нас отобрать очки, затем он раскрылся, и потому получил 5 мячей. Им было тяжело против нас играть в открытый футбол.

— Лично вы прогнозировали сложный матч?
— Конечно, мы готовились, понимали, что нас ждет непростой матч, настраивали ребят. Нам главное было восстановить ребят физически после этого тяжелого периода, когда у нас были игры с «Полесьем» и «Десной». Очень важно было подойти к матчу в оптимальных кондициях.

— Команда приехала на этот поединок без Горбунова и Федорива. Можно сказать, что это не стало для «Металлиста» проблемой?
— А почему у нас должны быть проблемы? У нас есть коллектив, есть команда, которая состоит из 27–28 человек, есть ротация. Мы никогда не зависели от одного человека, для нас это не проблема.

— Была ли эта игра самой принципиальной для вас? Ведь «Кривбасс» — ваш конкурент.
— Нельзя сказать, что это принципиальный соперник. Это команда, которая тоже хочет выйти в Премьер-лигу. И мы настраивались так же, как и ко всем соперникам. Мы готовились, но, прежде всего, смотрели на свою игру и отталкивались от нее.

— Восемь очков преимущества после 10 туров. Чем дальше будете мотивировать команду?
— Впереди еще очень много игр. Для нас очень важно побеждать, мы хотим побеждать. И всегда будем стремиться побеждать и играть первым номером, как сегодня.

Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 20:38
    0
    Пока что самая крутая игра от Кучера
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