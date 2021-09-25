В воскресенье 26 сентября в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Металлист».

На данный момент оба клуба являются лидерами нынешнего турнира. «Металлист» в девяти предыдущих поединках потерял только два очка, сыграв неделю назад вничью 1:1 на своем поле с «Полесьем». А «Кривбасс» имеет в своем активе 6 побед, два раза завершал игры с мирным исходом и потерпел одно поражение, уступив в гостях «Альянсу» 1:2. Интересно, что в прошлом сезоне обе команлды выступали в группе Б второй лиги, правда харьковчане тогда имели название «Металл». Так вот тогда в первом круге в Кривом Роге была зафиксирована ничья 0:0, а в Харькове победили подопечные Александра Кучера со счетом 3:0 (голы забили Жо, Фомин и Рязанцев). Кстати, на том матче на стадионе «Металлист» присутствовало рекордное количество зрителей - 38, 5 тысяч человек.

Начало матча «Кривбасс» - «Металлист» в 15.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.