10-й тур
Кривбасс
0 : 0
Металлист
26.09.2021 15:30   ТВ-трансляция: 

Кривбасс - Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура украинской первой лиги

  • 25.09.2021 19:56
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Кривбасс - Металлист. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В воскресенье 26 сентября в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Металлист».  

На данный момент оба клуба являются лидерами нынешнего турнира. «Металлист» в девяти предыдущих поединках потерял только два очка, сыграв неделю назад вничью 1:1 на своем поле с «Полесьем». А «Кривбасс» имеет в своем активе 6 побед, два раза завершал игры с мирным исходом и потерпел одно поражение, уступив в гостях «Альянсу» 1:2. Интересно, что в прошлом сезоне обе команлды выступали в группе Б второй лиги, правда харьковчане тогда имели название «Металл». Так вот тогда в первом круге в Кривом Роге была зафиксирована ничья 0:0, а в Харькове победили подопечные Александра Кучера со счетом 3:0 (голы забили Жо, Фомин и Рязанцев). Кстати, на том матче на стадионе «Металлист» присутствовало рекордное количество зрителей - 38, 5 тысяч человек.

Начало матча «Кривбасс» - «Металлист» в 15.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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