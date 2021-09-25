Кривбасс – Металлист. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» – «Металлист».

В предыдущем туре лидеры Первой лиги «Кривбасс» и «Металлист» расписали мировые с одинаковым счетом 1:1. К слову, харьковская команда впервые в сезоне не победила в матче чемпионата Украины. «Металлист» сыграл 1:1 с «Полесьем», а «Кривбасс» свел к ничьей 1:1 поединок с «Прикарпатьем». На данный момент команды занимают лидирующие позиции в турнирной таблице Первой лиги. «Металлист» с 25 очками идет первым, «Кривбасс» с 20 баллами находится на второй строчке.

В своей истории соперники встречались 33 раза. 15 раз победил «Металлист», 10 раз выиграл «Кривбасс», еще 8 поединков завершились вничью.

«Кривбасс» будет играть дома. «Металлисту» предстоит играть на выезде. Но все-таки поставлю на то, что «Металлист» не проиграет «Кривбассу» на выезде. Интересная игра будет. Ожидается заруба. Это будет игра за 6 очков, можно сказать. Но поставим на то, что «Металлист» в этом выездном поединке не проиграет», – сказал Козьбан.

Матч «Кривбасс» – «Металлист» состоится 26 сентября. Начало встречи – в 19:30.