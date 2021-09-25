Кривбасс – Металлист. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч 10-го тура Первой лиги

  • 25.09.2021 06:47
  • 549 просмотров
  • 2 комментария
Кривбасс – Металлист. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Металлист Харьков

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» – «Металлист».

В предыдущем туре лидеры Первой лиги «Кривбасс» и «Металлист» расписали мировые с одинаковым счетом 1:1. К слову, харьковская команда впервые в сезоне не победила в матче чемпионата Украины. «Металлист» сыграл 1:1 с «Полесьем», а «Кривбасс» свел к ничьей 1:1 поединок с «Прикарпатьем». На данный момент команды занимают лидирующие позиции в турнирной таблице Первой лиги. «Металлист» с 25 очками идет первым, «Кривбасс» с 20 баллами находится на второй строчке. 

В своей истории соперники встречались 33 раза. 15 раз победил «Металлист», 10 раз выиграл «Кривбасс», еще 8 поединков завершились вничью. 

«Кривбасс» будет играть дома. «Металлисту» предстоит играть на выезде. Но все-таки поставлю на то, что «Металлист» не проиграет «Кривбассу» на выезде. Интересная игра будет. Ожидается заруба. Это будет игра за 6 очков, можно сказать. Но поставим на то, что «Металлист» в этом выездном поединке не проиграет», – сказал Козьбан.

Матч «Кривбасс» – «Металлист» состоится 26 сентября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    online
    udman1111, 25.09.2021 07:54
    0
    Завтра будет бой!!!
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 25.09.2021 07:27
    -1
    Эти клубы не могли встречаться ранее))) Горняк и Новорождённый.
    А на поле будет шкандаль.
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