Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отрыв Шахтера от Динамо должен быть очков 20»

Специалист отметил высокий уровень игры «горняков» в матче с чемпионом Италии

  • 30.09.2021 07:38
  • 4426 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отрыв Шахтера от Динамо должен быть очков 20»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер», который завершился вничью 0:0.

«Я бы отметил всю команду, потому что реально все сыграли хорошо. Понятно, что Додо был самым активным, Исмаили просто съел Думфриса, не дав создать вообще ничего. Жаль, что травмировался Траоре. Думфрис, конечно, случайно лег на него. Не знаю, что у него там с коленом, но потеря обидная. Педриньо заменил Траоре и сыграл точно не хуже него. Все, что надо делать нападающему, он делал: бил по воротам, цеплялся. Могу его только похвалить.

Когда «Шахтер» играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: «Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?». Смотришь на эту игру и думаешь, что отрыв должен быть очков 20. Вчера я увидел качество игры, которого я жду, и которого ждут болельщики. Думаю, «Реалу» будет сложно против «Шахтера», да и всем будет сложно. Главное, чтобы «Шахтер» сейчас не зазнался, потому что когда игра летает то вверх, то вниз, это говорит о том, что стабильности нет», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mrhami
    online
    mrhami, 30.09.2021 08:47
    0
    поэтому динамо выше и в чемпе и в группе лч)
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    gajvir
    gajvir, 30.09.2021 08:36 (изменен)
    -1
    Якщо завтра Леоненко скаже , що Шахтар фаворит Ліги чемпіонів - я не здивуюсь. Коти Леоненка, бережіть його!!!!!
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    Face_Control
    online
    Face_Control, 30.09.2021 08:31
    -4
    Как же мне вчера на пару с максимом порвали очко и рот в LIFTе - после ничьей с Интером Макс справился со всеми но после 0-5 от Баварии я решил ему помочь - и такого кайфа я не испытывал давно. Я так жалею что никогди не признавал о том что я гей - но теперь все стало на свои места. 3 октября всех приглашаю на закрытую вечеринку после победы над Динамо - берите побольше презервативов и вазелина мы с Максом будем зажигать. Также в качестве бонуса с нами будут zakarpatfan, lion и главный дырка Киева smart_forever. Следнькие мои наш гей-кружок уже в предкушении этого наслаждения мужскими утехами
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    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 30.09.2021 08:31 (изменен)
    +4
    Ні, 20-ть, то Віктор вже загнув. Минулого року було 11, а цього сезону буде певно, що трохи менше, бо ж Шахтар стільки бабла витратив на гравців та тренера, на відміну від Динамо, а тому програє усього 7-8, не більше.
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    DK1961
    DK1961, 30.09.2021 08:26
    -1
    Посмотрим, что это пьяное существо запоет после 3 октября. И сможет ли говорить вообще
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 30.09.2021 08:15
    +5
    А отрыв молдавского Шифера от Шахтёра - 5 очей. А если бы он играл в нашем ЧУкре - было бы 30.
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    kum_Poltava_
    kum_Poltava_, 30.09.2021 08:02
    +3
    cooperchack, 30.09.2021 07:50
    С самого утра, а уже стакан держит.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 30.09.2021 07:55
    +4
    "Когда «Шахтер» играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: «Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?»" Интер был несвежий, не было резкости и мысли и Витю сразу же понесло. С Интером происходит то же, что и в том году, его не хватает и на чемпионат, и на ЛЧ. А ДДР4 теряет очки в УПЛ, потому что дает отдыхать бразилам перед ЛЧ. Перестанет терять, как только ближайший украинский резерв окрепнет, однако этот процесс непрогнозируемый, хоть и необходимый.
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 30.09.2021 07:50
    +11
    С самого утра, а уже стакан держит.
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