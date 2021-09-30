Немецкие СМИ: «Результативная домашняя работа против безнадежного Динамо»

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» было разгромлено «Баварией». На «Альянц Арене» столичный клуб пропустил пять безответных голов, подтвердив самые пессимистические прогнозы.



Немецкие СМИ подробно рассказали о поединке, назвав главных героев в составе мюнхенского клуба. К сожалению, никого из украинцев в позитивном свете не отметили. Более того, конкретно о киевском клубе не написали практически ничего, только о достоинствах своих.



ФК Бавария



«Левандовски приносит еще одну победу», – пишет в заголовке издание Kicker.



«Бавария» продолжила свое победное наступление. В среду вечером «Мюнхен» выиграл матч Лиги чемпионов со счетом 5:0 у киевского «Динамо» и отпраздновал свою девятую победу подряд.



Это был футбольный матч с односторонним движением. 22:6 удары по воротам, 64 процента владения мячом и 54 процента выигранных дуэлей: это был превосходный результат, достигнутый «Баварией». Если в первом тайме они были немного невнимательными, то после перерыва заиграли с большей резкостью, точностью и целеустремленностью.



После победы над «Гройтер-Фюртом» со счетом 3:1 тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поменял только одного нового игрока в стартовом составе. Поскольку Павар сел на скамейку запасных, а Гнабри вышел на поле, мюнхенская команда вернулась к схеме 4-2-3-1 и отошла от схемы 3-4-2-1, с которой они в последний раз начинали матч в Бундеслиге.



Команда Нагельсманна с самого начала захватила инициативу и наращивала давление, но в первые 45 минут были нервные моменты. Тем не менее, «Бавария» лидировала после первой половины встречи с двумя голами: Левандовски вывел вперед лишь с пенальти после игры рукой капитана киевлян Сидорчука, затем лучший футболист мира нанес точный удар после прохода Мюллера.



Незадолго до перерыва «красные» дали украинцам отличный шанс, во время которого спас Нойер (удар де Пены), но после перерыва фаворит подтянулся и увеличил результативность в заключительной фазе», – пишет Kicker.



ФК Бавария



«Лерой, Лерой!», – впервые фанаты скандировали имя Сане», – отмечает в заголовке Sport Bild.



«Бавария» смела с арены киевское «Динамо» – 5:0. Нагельсманн оставил в запасе Павара, у которого дисквалификация в Бундеслиге, и дал команде больше атакующей мощи с Гнабри. Его требование против обороняющихся украинцев: «Мы пытаемся зажать их, чтобы они не дышали».



Роберт Левандовски сделал дубль за 17 минут. Поляк уже дважды забивал в Барселоне. До вчерашнего дня он не оформлял двух дублей в первых двух играх группы.



Впервые с тех пор, как Сане переехал в Мюнхен 14 месяцев назад, на арене раздавались песнопения «Лерой, Лерой». Под руководством Нагельсмана дриблер становится бойцом, устремляется вперед, а также опасно уходит в глубину. Любители футбола и тренер сборной Германии Ханси Флик оценили это на трибунах. Своим голом при ударе слева Сане украсил свое сильное выступление (BILD поставил игроку единицу – наивысшую возможную оценку).



Гигантское достижение достигнуто: «Бавария» забивала хотя бы один гол в последней 81 официальной игре – это рекорд в высших лигах Европы!», – радуется Sport Bild.

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«Победа над киевским «Динамо» 5:0! ФК Бавария уже выходит в 1/8 финала», – уверен немецкий таблоид Abendzeitung, издаваемый в Мюнхене.



«Сделав обычную, но результативную домашнюю работу в Лиге чемпионов против безнадежного киевского «Динамо», «Бавария» закрепила за собой первое место в своей группе.



Не отстраненные, а, как всегда, жадные и целеустремленные, хозяева практически по своему желанию доминировали над чемпионом Украины.



ФК «Бавария» – главный фаворит на победу в группе. Настоящий вопрос, однако, должен заключаться в следующем: какая из побед мюнхенцев на самом деле не относится к категории обязательных? Есть несколько за сезон в Бундеслиге, как то игры с «Боруссией». На евроарене требования ужесточаются, особенно в плей-офф весной», – резюмирует Abendzeitung.



В целом немецкие СМИ считают, что героями встречи стали Роберт Левандовски и Лерой Сане. Второго сумел раскрыть Юлиан Нагельсман, который очень быстро превращается в полубога для мюнхенских болельщиков и руководства клуба. В ближайшее время от «Баварии» ждут уверенного выхода в плей-офф с первого места. В более дальней перспективе – победы в ЛЧ.