Немецкие СМИ: «Результативная домашняя работа против безнадежного Динамо»

Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после разгромного поражения киевлян от «Баварии»

  • 30.09.2021 09:00
  • 3432 просмотра
  • 12 комментариев
Немецкие СМИ: «Результативная домашняя работа против безнадежного Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» было разгромлено «Баварией». На «Альянц Арене» столичный клуб пропустил пять безответных голов, подтвердив самые пессимистические прогнозы.
 
Немецкие СМИ подробно рассказали о поединке, назвав главных героев в составе мюнхенского клуба. К сожалению, никого из украинцев в позитивном свете не отметили. Более того, конкретно о киевском клубе не написали практически ничего, только о достоинствах своих.


ФК Бавария
 
«Левандовски приносит еще одну победу», – пишет в заголовке издание Kicker.
 
«Бавария» продолжила свое победное наступление. В среду вечером «Мюнхен» выиграл матч Лиги чемпионов со счетом 5:0 у киевского «Динамо» и отпраздновал свою девятую победу подряд. 
 
Это был футбольный матч с односторонним движением. 22:6 удары по воротам, 64 процента владения мячом и 54 процента выигранных дуэлей: это был превосходный результат, достигнутый «Баварией». Если в первом тайме они были немного невнимательными, то после перерыва заиграли с большей резкостью, точностью и целеустремленностью. 
 
После победы над «Гройтер-Фюртом» со счетом 3:1 тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поменял только одного нового игрока в стартовом составе. Поскольку Павар сел на скамейку запасных, а Гнабри вышел на поле, мюнхенская команда вернулась к схеме 4-2-3-1 и отошла от схемы 3-4-2-1, с которой они в последний раз начинали матч в Бундеслиге.
 
Команда Нагельсманна с самого начала захватила инициативу и наращивала давление, но в первые 45 минут были нервные моменты. Тем не менее, «Бавария» лидировала после первой половины встречи с двумя голами: Левандовски вывел вперед лишь с пенальти после игры рукой капитана киевлян Сидорчука, затем лучший футболист мира нанес точный удар после прохода Мюллера.
 
Незадолго до перерыва «красные» дали украинцам отличный шанс, во время которого спас Нойер (удар де Пены), но после перерыва фаворит подтянулся и увеличил результативность в заключительной фазе», – пишет Kicker.


ФК Бавария
 
«Лерой, Лерой!», – впервые фанаты скандировали имя Сане», – отмечает в заголовке Sport Bild.
 
«Бавария» смела с арены киевское «Динамо» – 5:0. Нагельсманн оставил в запасе Павара, у которого дисквалификация в Бундеслиге, и дал команде больше атакующей мощи с Гнабри. Его требование против обороняющихся украинцев: «Мы пытаемся зажать их, чтобы они не дышали».
 
Роберт Левандовски сделал дубль за 17 минут. Поляк уже дважды забивал в Барселоне. До вчерашнего дня он не оформлял двух дублей в первых двух играх группы. 
 
Впервые с тех пор, как Сане переехал в Мюнхен 14 месяцев назад, на арене раздавались песнопения «Лерой, Лерой». Под руководством Нагельсмана дриблер становится бойцом, устремляется вперед, а также опасно уходит в глубину. Любители футбола и тренер сборной Германии Ханси Флик оценили это на трибунах. Своим голом при ударе слева Сане украсил свое сильное выступление (BILD поставил игроку единицу – наивысшую возможную оценку). 
 
Гигантское достижение достигнуто: «Бавария» забивала хотя бы один гол в последней 81 официальной игре – это рекорд в высших лигах Европы!», – радуется Sport Bild.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Победа над киевским «Динамо» 5:0! ФК Бавария уже выходит в 1/8 финала», – уверен немецкий таблоид Abendzeitung, издаваемый в Мюнхене.
 
«Сделав обычную, но результативную домашнюю работу в Лиге чемпионов против безнадежного киевского «Динамо», «Бавария» закрепила за собой первое место в своей группе.
 
Не отстраненные, а, как всегда, жадные и целеустремленные, хозяева практически по своему желанию доминировали над чемпионом Украины. 
 
ФК «Бавария» – главный фаворит на победу в группе. Настоящий вопрос, однако, должен заключаться в следующем: какая из побед мюнхенцев на самом деле не относится к категории обязательных? Есть несколько за сезон в Бундеслиге, как то игры с «Боруссией». На евроарене требования ужесточаются, особенно в плей-офф весной», – резюмирует Abendzeitung.
 
В целом немецкие СМИ считают, что героями встречи стали Роберт Левандовски и Лерой Сане. Второго сумел раскрыть Юлиан Нагельсман, который очень быстро превращается в полубога для мюнхенских болельщиков и руководства клуба. В ближайшее время от «Баварии» ждут уверенного выхода в плей-офф с первого места. В более дальней перспективе – победы в ЛЧ.

Владимир Клепач, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 30.09.2021 09:52
    +1
    ...против безДенежного Динамо, которое все деньги раздало рухам и александриям Ггггггггггг
    Ссылка
    vsekan
    online
    vsekan, 30.09.2021 09:52
    +1
    aleks19826, 30.09.2021 09:33
    Надіюсь дєду соромно і він усвідомив, що команда досягла максимуму того сезону. Зараз треба новий тренер і позбутися баластна у виді андрієвських, шабанових, шепелєвих. З цими горе-гравцями і в першій лізі від оборони грали б
    Думают тут не с дедом проблемы. Класс играков намного ниже, во всех линиях. 2 удара по воротам, о чем то говорит? Контер атаки, огранизация обороны, выход в атаку - все эти компонетны на фоне баварии оказались очень на низком уровне. Без вложения денег, покупки играков с опытом и талантом ни какая тактика работать не будет. Нужна конкуренция внутри команды, опытные должны подсказывать и подтягивать молодёж. Нужна конкуренция внутри чемпионата. Каждая игра должна быть интенсивна, и без компроимсна. Возращаться к 10 командам и делать 3 круга. Навести порядок с арендами. Привлекать деньги в футбол, популяризация и стимулы от державы. Без всего этого и будет безнадёжный чемпион и безнадёжная зборная.
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    romeoboss
    romeoboss, 30.09.2021 09:46
    0
    Марина Гарина, 30.09.2021 09:38
    Безнадьога
    Мариночка ви така горнюня💐
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    romeoboss
    romeoboss, 30.09.2021 09:44
    -1
    Ось вам дїсне облича "Динамо",а також Суркіса і Луческу.
    Мені страшно подумати але цей виступ Киян у Л.Ч.буде провальний і від цей правди
    ні куди не подінешься. Вот би якісь більш фінансово спроможний акціонер купив Д.К.
    і почав вкладати і вкладати ах це тільки мріі. А поки приходиться знову глотати цю
    поразку і ні на що не сподиватись
    Ссылка
    Марина Гарина
    online
    Марина Гарина, 30.09.2021 09:38
    +1
    Безнадьога
    Ссылка
    marko2020
    online
    marko2020, 30.09.2021 09:36
    +4
    Артемий Золотарь, 30.09.2021 09:18
    Игорь Суркис,владелец ФК Динамо,не имеет отношения к партии ОПЗЖ,а вот владелец Шахтаря Р.Ахметов является главним спонсором ОПЗЖ как и УАФ!!!
    Гриша Суркис случайно с командой летал в одном самолёте с командой на матч? Что Суркисы, что Ахметов это не только зло в футболе, но и Украины в целом
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 30.09.2021 09:33
    +1
    Надіюсь дєду соромно і він усвідомив, що команда досягла максимуму того сезону. Зараз треба новий тренер і позбутися баластна у виді андрієвських, шабанових, шепелєвих. З цими горе-гравцями і в першій лізі від оборони грали б
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
    Артемий Золотарь, 30.09.2021 09:18
    -1
    Игорь Суркис,владелец ФК Динамо,не имеет отношения к партии ОПЗЖ,а вот владелец Шахтаря Р.Ахметов является главним спонсором ОПЗЖ как и УАФ!!!
    Ссылка
    Lion
    Lion, 30.09.2021 09:14
    0
    KIEWADIM, 30.09.2021 09:12
    Так уже главарь под домашним арестом. Пора под нормальный арест переводить))
    Вместе с Суркисом
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 30.09.2021 09:12
    +4
    Konrad, 30.09.2021 09:08
    ОПЗЖ має щось вдіяти.Динамо Киев-клуб собственников партии ОПЗЖ
    Так уже главарь под домашним арестом. Пора под нормальный арест переводить))
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 09:08
    +3
    Безнадега точка ру
    Ссылка
    Konrad
    online
    Konrad, 30.09.2021 09:08
    -5
    ОПЗЖ має щось вдіяти.Динамо Киев-клуб собственников партии ОПЗЖ
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