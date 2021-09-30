2-й тур Лиги конференций. Заря замыкает таблицу группы, пропустив 6 мячей

30 сентября проходят матчи второго тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). Команда Виктора Скрипника замыкает турнирную таблицу, имея в пассиве 2 поражения и 6 пропущенных мячей.

Украинец Роман Безус вышел в основе и отыграл 73 минуты за бельгийский «Гент» в победной игре против «Анортосиса» из Кипра (2:0).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

2-й тур, 30 сентября

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия) – 1:0

(Нидерланды) – Яблонец (Чехия) – 1:0 Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия) – 2:4

(Финляндия) – 2:4 Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр) – 2:0

(Бельгия) – Анортосис (Кипр) – 2:0 Заря (Украина) – Рома (Италия) – 0:3

(Италия) – 0:3 ЛАСК (Австрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1

Партизан (Сербия) – Флора (Эстония) – 2:0

(Сербия) – Флора (Эстония) – 2:0 ЦСКА София (Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0

ЧФР Клуж (Румыния) – Рандерс (Дания) – 1:1

Турнирные таблицы