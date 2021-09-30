2-й тур Лиги конференций. Заря замыкает таблицу группы, пропустив 6 мячей

30 сентября проходят матчи второго тура группового этапа Лиги конференций

  • 30.09.2021 21:40
  • 1029 просмотров
  • 6 комментариев
2-й тур Лиги конференций. Заря замыкает таблицу группы, пропустив 6 мячей
© ФК Заря. Моуриньо и Скрипник

30 сентября проходят матчи второго тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). Команда Виктора Скрипника замыкает турнирную таблицу, имея в пассиве 2 поражения и 6 пропущенных мячей.

Украинец Роман Безус вышел в основе и отыграл 73 минуты за бельгийский «Гент» в победной игре против «Анортосиса» из Кипра (2:0).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига конференций 2021/22

2-й тур, 30 сентября

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия) – 1:0
  • Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия) – 2:4
  • Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр) – 2:0
  • Заря (Украина) – Рома (Италия) – 0:3
  • ЛАСК (Австрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
  • Партизан (Сербия) – Флора (Эстония) – 2:0
  • ЦСКА София (Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Рандерс (Дания) – 1:1

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 30.09.2021 22:25
    0
    Й Вернидуба вже не покличеш
    Ссылка
    Kolgena2019
    online
    Kolgena2019, 30.09.2021 22:19
    -1
    3 команды, 6 матчей, 0 голов забито, 13 пропущено!
    Куда мы катимся??
    Ссылка
    Diamond66689
    online
    Diamond66689, 30.09.2021 22:15
    -1
    +6 ещё в квалификации пропустили.Всего 12!!!
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 30.09.2021 22:06
    -1
    Непотріб!!
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.09.2021 21:53
    -1
    Говорят Заря играет как Барселона, так она теперь имеет такой же результат в групповом раунде еврокубка, как и у Барселоны!
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    alekos59
    alekos59, 30.09.2021 21:50
    -4
    Скрыпнык полное дер@мо ??? Вали уже недотренер !!!
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