2-й тур Лиги конференций. Заря замыкает таблицу группы, пропустив 6 мячей

30 сентября проходят матчи второго тура группового этапа Лиги конференций.
Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). Команда Виктора Скрипника замыкает турнирную таблицу, имея в пассиве 2 поражения и 6 пропущенных мячей.
Украинец Роман Безус вышел в основе и отыграл 73 минуты за бельгийский «Гент» в победной игре против «Анортосиса» из Кипра (2:0).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
2-й тур, 30 сентября
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия) – 1:0
- Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия) – 2:4
- Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр) – 2:0
- Заря (Украина) – Рома (Италия) – 0:3
- ЛАСК (Австрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
- Партизан (Сербия) – Флора (Эстония) – 2:0
- ЦСКА София (Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0
- ЧФР Клуж (Румыния) – Рандерс (Дания) – 1:1
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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